Nach Absage des Gender-Vortrags: Biologin Vollbrecht äußert sich

Die Berliner Humboldt-Universität (HU) hat nach der Ankündigung von Protesten durch Studierende einen Vortrag ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Marie-Luise Vollbrecht am vergangenen Samstag abgesagt. Vollbrecht wollte im Rahmen der "Langen Nacht der Wissenschaften" einen Vortrag halten mit dem Titel: "Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt".

Vollbrecht: "Problem im Verständnis zwischen Biologie und Soziologie"

Aktivisten warfen ihr Queer- und Transfeindlichkeit vor. Die Universität begründete die Absage mit "Sicherheitsbedenken": Man habe nicht die gesamte Veranstaltung gefährden wollen. Die Kritik an der Ausladung der Biologin hält an. Inzwischen hat sich die Wissenschaftlerin in einem Interview mit der "Welt" selbst zum Vorfall geäußert: Es gebe ein Problem im Verständnis zwischen Biologie und Soziologie, was Geschlecht bedeutet.

Vollbrecht sagte der Zeitung: "In der Biologie ist es ein evolutionärer Fakt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft, wie er auch an der Humboldt-Universität gelehrt wird. Geschlecht bezeichnet dort die Rolle, die ein Individuum bei der Fortpflanzung einnimmt. Evolutionär gibt es einfach zwei verschiedene Keimzellen, und daraus resultiert das, was wir männlich und weiblich nennen."

Vollbrecht: Begriffe anderer Diszipline haben auch Berechtigung

In Nicht-Naturwissenschaften wie Soziologie oder Genderwissenschaften gebe es andere Begriffe, die andere Dinge meinten. Und das sei in diesen Disziplinen wichtig und habe seine Berechtigung. Aber biologisch gesehen gebe es nur zwei Geschlechter. Vollbrecht sagte außerdem: "Ich bin linksliberal. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. In meinem Freundeskreis gibt es Schwule, Lesben und Transmenschen."

Bildungsministerin: "Wissenschaft lebt von Freiheit und Debatte"

Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte die Absage kritisiert. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte die Ministerin: "Es darf nicht in der Hand von Aktivisten liegen, welche Positionen gehört werden dürfen und welche nicht." Stark-Watzinger forderte laut "Bild" die Aktivisten auf, die Freiheit der Wissenschaft zu akzeptieren: "Wissenschaft lebt von Freiheit und Debatte. Das müssen alle aushalten."

DIG-Präsident Beck: "Inhumaner Biologismus"

Der frühere Bundestagsabgeordnete und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck (Grüne), twitterte: "Sicherheitsbedenken sollten kein Grund zur Absage eines Vortrages in einer demokratischen Gesellschaft sein. Die Ablehnung des inhumanen Biologismus der Vortragenden schon." Mit "Biologismus" meine er die "einseitige und ausschließliche Anwendung biologischer Gesichtspunkte auf andere Wissensgebiete", betonte Beck auf Twitter.