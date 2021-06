Nach Absage im letzten Jahr: Kissinger Sommer startet wieder

Im Bad Kissinger Regentenbau wird am Sonntagabend der Kissinger Sommer eröffnet. Er steht unter dem Motto "Fin de Siècle - Erinnerungen an eine Epoche". Schwerpunkt ist die Musik des späten 19. Jahrhunderts. Nach der pandemiebedingten Absage 2020 wurde das Festivalprogramm dieses Jahr reduziert und an die Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen angepasst.

Abstände, Masken und ein Besucher-Leitsystem

So müssen im Konzertsaal Abstände eingehalten und Masken getragen werden, und es gibt ein Besucher-Leitsystem. Um das Besucheraufkommen weiter zu entzerren, werden einige Orchesterkonzerte zudem als Doppel-Konzert ausgeführt und zweimal hintereinander gespielt, etwa um 17.00 und um 20.00 Uhr oder um 16.00 und um 19.00 Uhr. Dazu haben sich die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Deutsche Symphonieorchester Berlin und die Bamberger Symphoniker bereit erklärt. Insgesamt stehen bis zum 18. Juli 29 Konzerte auf dem Programm.

Pandemiebedingte Absagen

Das Publikum darf sich neben den genannten Orchestern auf einige Weltstars freuen, die in Bad Kissingen alte Bekannte sind. Pianist Igor Levit beispielsweise ist gleich mit mehreren Veranstaltungen vertreten, Opernstar Diana Damrau gibt einen Liederabend, und es gibt ein Wiedersehen mit Geiger Frank Peter Zimmermann, der im Regentenbau schon als Teenager auf der Bühne stand. Die beiden Letztgenannten verdankt das Publikum einer pandemiebedingten Programmänderung. Sie sind der hochkarätige Ersatz für die zunächst geplanten Gastspiele zweier britischer Orchester. Das BBC Symphony Orchestra und das Royal Philharmonic Orchestra mussten wegen der derzeit schwierigen Reisebedingungen absagen.

Public Viewing im Innenhof des Luitpoldbads

Um den Kissinger Sommer trotz Corona für möglichst viele Menschen zu einem Erlebnis zu machen, haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen. So gibt es beispielsweise bei den Orchesterkonzerten der Bremer und der Berliner am 25. und 27. Juni ein Public Viewing. Die Konzerte werden dabei in den Innenhof des Luitpoldbads übertragen. Interessierte können für ein geringes Eintrittsgeld mit dabei sein. Per Lautsprecherübertragung werden diese Konzerte außerdem in der Bad Kissinger Fußgängerzone und im Rosengarten zu hören sein. Oberbürgermeister Dirk Vogel hofft, damit noch mehr Bürger für das Klassikfestival Kissinger Sommer zu begeistern.

Vater und Tochter bestreiten das Auftaktkonzert

Zum Auftakt am Sonntagabend gibt es ein Recital des Cellisten Mischa Maisky und seiner Tochter, der Pianistin Lily Maisky. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Rachmaninow, Britten und Piazzolla. Das Abschlusskonzert am 18. Juli bestreiten die Bamberger Symphoniker. Es ist das letzte Mal, dass der Kissinger Sommer unter der Leitung von Tilman Schlömp steht. Sein Vertrag läuft nach fünf Jahren aus. 2022 übernimmt der neue Intendant Alexander Steinbeis das Ruder.