Nach 71 Jahren: Berlinale wird erstmals verschoben

Gerüchte hielten sich in Berlin schon länger, dann meldete es das amerikanische Branchenblatt "Variety": Die Berlinale 2021 wird nicht wie vorgesehen von 11. bis 20. Februar nächsten Jahres in Berlin stattfinden. Das größte Publikumsfestival der Welt, das im vergangenen Jahr rund 330.000 Kinokarten verkaufte und mit den fast einer halben Million Besuchern (einschließlich der akkreditierten Fachbesucher) neben Cannes und Venedig zu den drei wichtigsten Filmfestivals der Welt zählt, muss vor Covid-19 kapitulieren. Angedacht sind nun im März digitale Vorführungen für den Europäischen Filmmarkt, also den Rechte- und Lizenzhandel – so wie es auch bereits das im Mai 2020 abgesagte Festival in Cannes hielt. Im Juni soll dann ein Festival in verkleinerter Form, aber voraussichtlich mit Gästen und Besuchern in Kinosälen stattfinden.

Im Gespräch war laut "Variety" zunächst auch eine modifizierte Festival-Ausgabe im April gewesen. Doch schien es zu unsicher, ob sich die Pandemiesituation bis dahin wirklich dementsprechend verbessern würde. Und ob die Sponsoren mitziehen würden: Das Budget der Berlinale, das 2020 bei etwa 27 Millionen Euro lag, wird durch Kartenverkäufe, Unterstützung des Bundes und eben Sponsoren-Leistungen erbracht.

Lange auf ein "physisches Festival" gesetzt

Im Februar 2020 konnte die Berlinale und damit auch der angeschlossene Filmmarkt, der viele internationale Besucher und damit mächtig Umsatz nach Berlin holt, noch regulär abgehalten werden. Bevor dann am letzten Festivaltag der erste Corona-Infizierte in Berlin vermeldet wurde, so dass das Publikumsfestival glücklicherweise nicht mehr zum "Super-Spreader"-Event werden konnte.