Nach 700 Jahren: Todesurteil gegen Dante auf dem Prüfstand

Ein Nachfahre des Poeten, der Astrophysiker und Dante-Nachkomme Sperello di Serego Alighieri, und Fachleute in der toskanischen Stadt wollen den alten Fall wieder aufrollen - nicht als "wirklichen Prozess" im juristischen Sinne, aber im Sinne einer "geistigen Revision" der Urteile, wie der Anwalt Alessandro Traversi der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Er bereitet die Initiative mit vor, die im Mai über die Bühne gehen soll.

Flucht aus Florenz

Dante, der sich in den damaligen Florentiner Machtkämpfen auf der Verliererseite wiederfand, war um das Jahr 1302 staatsfeindlicher Aktivitäten bezichtigt worden. Deshalb wurde der Autor der "Göttlichen Komödie" für zwei Jahre aus Florenz verbannt und zu einer Geldbuße verurteilt. Weil er den Spruch nicht akzeptierte, kassierte Dante sogar noch ein Todesurteil. Er floh ins Exil und kehrte nie wieder nach Florenz zuürck. Er starb am 14. September 1321 in Ravenna.

Eine Revision zum Todestag

Der Florentiner Jurist Traversi meint, dass das Jubiläum zum 700. Todestag Dantes in diesem Jahr eine gute Gelegenheit für die Prüfung biete. Es gehe um die Frage, ob die Urteile im Lichte der damaligen Gesetze korrekt waren oder aus politischen Gründen gefällt wurden. Etwa, um Dante als Gegner aus dem Weg zu räumen.

"Prozess"-Termin am 21.Mai

Die Veranstaltung, die unter anderem vom Rat der Anwaltskammer von Florenz unterstützt werde, soll am 21. Mai stattfinden - wenn die Corona-Pandemie es erlaubt. Sperello di Serego Alighieri sowie ein Nachkomme von Cante de Gabrielli da Gubbio, der damals beteiligt gewesen sei, sollen sprechen.

Vater der modernen italienischen Sprache

Dante Alighieri wurde im Mai oder Juni 1265 in Florenz geboren. Sein Versepos "Die Göttliche Komödie" beschreibt eine fiktive Wanderung durch die drei Reiche des Jenseits. Die Dichtung zählt zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur und prägte die Entwicklung der italienischen Sprache.