Nach 35 Jahren: "Phantom der Oper" wird am Broadway eingestellt

Für einige Fans ist es der "schlimmste Tag des Jahres", wie auf Twitter zu lesen war, doch das Ende des erfolgreichsten Musicals der letzten Jahrzehnte am Broadway ist nicht mehr aufzuhalten: Alle Mitwirkenden wurde darüber informiert, dass das "Phantom der Oper" am 18. Februar zum letzten Mal im Majestic Theatre in Manhattan den Kronleuchter zum Einsturz bringen wird. Dann werden seit der US-Premiere sage und schreibe 35 Jahre vergangen sein. Für Komponist Andrew Lloyd Webber (74) erwies sich das Stück als Goldgrube: Allein in New machte er damit einen Milliarden-Umsatz, und in London steht das Musical, das dort 1986 Uraufführung hatte, weiter auf dem Spielplan, wenn auch in einer "abgespeckten" Orchesterfassung, wie das Branchenportal "Deadline" meldet.

In letzter Zeit hatte Webber wenig Grund zur Freude

Webber hatte in den letzten Jahren trotz seines Reichtums wenig Grund zur Ausgelassenheit: Die von Kritikern verrissene Verfilmung seines Musical-Hits "Cats" hielt er für grauenhaft, die 2010 uraufgeführte Fortsetzung von "Phantom der Oper" unter dem Titel "Liebe stirbt nie" floppte in London, so dass sie es gar nicht erst bis zum Broadway schaffte. Sein neuestes Musical "Cinderella", gestartet am Ende der Pandemie, wurde in London nach wenigen Monaten unter Buhrufen im Juni ebenfalls eingestellt. Es soll in einer "überarbeiteten Fassung" in New York herauskommen.

Die Zeit scheint über Webbers pathetischen, nicht kitschfreien und gänzlich humorlosen Stil hinweg gegangen zu sein: Seine spektakulären Erfolge "Jesus Christ Superstar", "Evita", "Cats" und "Starlight Express" stammen allesamt aus den siebziger und achtziger Jahren und waren damals ungeheuer populär. Heutzutage werden auf deutschen Bühnen allerdings nur noch "Evita" (1976) und "Jesus Christ Superstar" (1970) mit wechselndem Erfolg regelmäßig neu inszeniert. Die "Phantom der Oper"-Produktion, die vom 26. Dezember bis 24. Februar 2023 durch Deutschland tourt und auch in vielen bayerischen Städten Station macht, ist nicht zu verwechseln mit dem Webber-Werk: Für diese Fassung schrieb Deborah Sasson die Musik.

Kartenpreis war vergleichsweise niedrig

Wie "Deadline" berichtete, lag der Durchschnitts-Kartenpreis für das "Phantom der Oper" in New York zuletzt bei 83 US-Dollar, deutlich unter den Preisen für konkurrierende Musicals wie dem Klassiker "Funny Girl" aus dem Jahr 1964 ($175), der enorm erfolgreiche Rap-Produktion "Hamilton", die demnächst in Hamburg Premiere haben wird ($197), der Gebrüder-Grimm-Märchenadaption "Into the Woods" ($112) und dem Michael-Jackson-Potpourri "MJ" ($152).

Die knapp 900.000 Dollar, die das "Phantom" zuletzt wöchentlich einspielte, waren für die Produzenten wohl zu bescheiden. Das Theatergeschäft in New York ist hart, die Kosten sind außerordentlich hoch. Und angesichts ausbleibender Touristen hilft auch der vergangene Ruhm wenig: 1988 heimste das "Phantom" jede Menge Tony Awards ein, die wichtigen Trophäen in der amerikanischen Bühnenbranche. Damals wurde die Produktion als Bestes Musical ausgezeichnet, Michael Crawford (80) durfte sich über den Preis als Hauptdarsteller freuen, die Ausstatter wurden ebenfalls bedacht und auch Regisseur Harold Prince (1928 - 2019) überzeugte die Jury. Er war zu seinen Lebzeiten der am meisten ausgezeichnete New Yorker Musical-Macher überhaupt.

Auf Twitter tauschen die Fans derweil Kindheits- und Jugenderinnerungen aus, betrauern verstorbene Menschen, mit denen sie einst im "Phantom der Oper" waren, erinnern sich an die Buchvorlage von 1910 und die Filmversion von 1943 und geben sich Tipps, wie sie die allerletzte Vorstellung besuchen können.