Nach 28 Jahren: Legendäre Band "Daft Punk" ist Geschichte

"Wir versuchen immer etwas anders zu machen als zuvor", hatte Thomas Bangalter 2013 in einem Interview mit "Groove" gesagt: "Wir wollen uns selbst überraschen, wir wollen unsere eigenen Regeln brechen und uns neu erfinden." Womöglich ist die Trennung von "Daft Punk" nur der neueste Beweis dieses Grundsatzes. Im selben Gespräch hatte Bangalter klar gestellt, dass er und sein Partner Guy-Manuel de Homem-Christo mit ihren Platten "keinen Konsens" erzeugen wollten, sondern sogar respektierten, wenn "Leute davon genervt" waren. Gemessen daran haben "Draft Punk", die sich seit 1999 stets mit Helmen fotografieren ließen, erstaunlich viel "falsch" gemacht, so populär, wie sie wurden.

Rätselhafter "Epilog" im Netz

Eine offizielle Mitteilung über die Trennung des Duos gibt es nicht. Ihre langjährige Medienberaterin Kathryn Frazier hatte das Ende der Band allerdings auf Anfrage des Magazins "Pitchfork" bestätigt. Anlass für die journalistische Neugier war ein achtminütiges Video, dass im Netz stand und den Titel "Epilogue" trug. Es war ein Ausschnitt aus dem Film "Electroma" von 2006.

Den ersten Hit landeten "Daft Punk" 1995 mit ihrer Single "Da Funk", zwei Jahre später folgte das vor allem in den Clubs und bei House-Fans außerordentlich gefragte Album "Homework". Mit dem Bandnamen hatte das Duo, bei der Gründung erst 17 und 18 Jahre jung, auf das abschätzige Urteil eines britischen Kritikers reagiert, der sich "idiotischem" (daft) Punk ausgeliefert sah. Jahr 2000 feierten sie mit "One More Time" ihren größten kommerziellen Erfolg, auch mit dem Album "Discovery" erregten sie international Aufsehen. Danach interessierte sich das Duo überwiegend für den Film. Sie schrieben nicht nur die Musik für "Tron: Legacy" (2010), sondern produzierten auch selbst einige experimentelle Videos, darunter "Interstella 5555" und eben "Electroma".

Mit Gitarrist Nile Rodgers und Sänger Pharrell Williams produzierten sie "Get Lucky" - einen der größten Dancefloor-Hits der Jahrtausendwende. Der kanadische Sänger Weeknd verdankt "Daft Punk" den Titelsong seines Albums "Starboy" (2016). Der zweite gemeinsame Song "I Feel It Coming" wurde ebenfalls ein Hit. Und auch Disco-Altmeister Giorgio Moroder kam zu Ehren, obwohl er selbst nach eigenem Bekunden ein Tanzmuffel ist und sich mit "Daft Punk" nur traf, weil ihn sein Sohn drängte. Und dann schmeichelte ihm das Duo doch tatsächlich, ohne ihn würde es sie gar nicht geben - und plötzlich war der Track "Giorgio" auf den "Random Access Memories" und Moroder wieder dick im Geschäft.