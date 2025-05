Nach 250 Sendungen: Abschied vom "Ringlstetter"

Nein, am mangelnden Erfolg liegt's nicht, dass Hannes Ringlstetter mit seiner Show aufhört. Zu dieser Entscheidung haben verschiedene Überlegungen beigetragen. Einen Gedanken äußert Ringlstetter im Interview mit der Bayern 2 "Welt am Morgen": "Ich habe gemerkt, ich krieg’ so ein bisschen Schiss vor dem Moment, wo ich mich nach 500 Gesprächen in diesem Studio vielleicht irgendwann nicht mehr so dafür interessiere." Er möchte also nicht, dass sich das abnutzt, er möchte seinen Gästen bis zum Schluss mit offenem Ohr und offenem Herzen begegnen. Und das hat er geschafft, wie er selbst sagt.

Einschneidend: Der Tod des Vaters

Vor zweieinhalb Jahren starb der Vater von Hannes Ringlstetter. Ein einschneidendes Erlebnis. Und eines, das er im Interview mit dem BR Fernsehen auch mit dem Ende seiner Show verbindet: "Man versucht, den Vätern immer was zu beweisen. Und in meinem Beruf hatte das immer eine große Sichtbarkeit zur Folge. Ich fand's dann selber interessant, dass das Loslassen von der Sendung tatsächlich hauptsächlich losging ab dem Zeitpunkt, wo mein Vater nicht mehr gelebt hat."

Zwei Tage nach der Beerdigung seines Vaters hat Ringlstetter seine Show aufgezeichnet. Gast war ausgerechnet Emil Steinberger. Ausgerechnet, weil sowohl sein Vater als auch er selbst den Schweizer Kabarettisten sehr verehren. Das hat viel ausgelöst: "Erstens hätte ich das gern meinem Vater erzählt. Zum anderen hatte ich, während ich mit dem Emil geredet habe, wirklich so Absenzen. Ich habe dann so mein Vater lachen hören, das hat sich einfach abgespielt. Und deswegen kann ich mich an diesen Talk und eigentlich an diese ganze Sendung kaum erinnern."