Nach 15 Jahren: Rolands Weg aus der Wohnungslosigkeit

Kein fester Wohnsitz, 15 Jahre lang übernachten, wo es gerade geht. Mal kommt Roland Tschierschky bei einem Kumpel unter, mal schläft er in einem Hausflur. Ein Job hier, eine Hilfsarbeit dort. Um nicht um Hilfe bitten zu müssen, schläft er 2016 sogar im Wald, am Stadtrand von Nürnberg. "Nicht jeden Tag", wie er sagt, "aber auf Stunden gerechtet fünf bis sechs Monate".

"Ich wollte nicht zur Last fallen"

Seine Eltern betrieben eine Kneipe, hatten kaum Zeit führ ihn. Fürsorge und Vertrauen hat Roland Tschierschky als Kind nicht kennengelernt. Auch das ist ein Grund, warum er sich lange Zeit nicht helfen lassen, nicht "zur Last fallen" wollte. "Ich habe mir immer gedacht, du kriegst das alles alleine hin, du schaffst das irgendwie."

Doch es war nicht zu schaffen. Auch in Nürnberg ist der Wohnungsmarkt angespannt, über 6.000 Haushalte warten auf eine Sozialwohnung. Die evangelische Stadtmission stellt deshalb auch politische Forderungen. "Es müssten die Mieten gedeckelt werden, das wäre ein Effekt, der mal etwas bringen würde", sagt Thomas Heinze von der Stadtmission.

"Wenn jemand zwischen 1.200 und 1.500 Euro im Monat verdient, durch einen einfachen Job, dann kann der keine 700 bis 800 Euro für die Miete aufbringen", so Heinze. "Das ist unmöglich."

Wer hilft wohnungslosen Menschen?

Ein Unfall, der Verlust der Arbeitsstelle und des Einkommens, eine Suchterkrankung, die Trennung von der Partnerin oder vom Partner. Wenn Menschen akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind, ist eine Beratungsstelle wie die der Stadtmission oft der Retter vor noch größerer Not.

46 Wohnmöglichkeiten für Männer oder Frauen aus Nürnberg stehen an unterschiedlichen Orten zur Verfügung. "Wir haben ja einiges an so genannten Institutionswohnraum für unsere Klienten in der Hinterhand", sagt Thomas Heinze.

Wer hier vorübergehend aufgenommen wird, soll in einer sicheren Umgebung Kraft schöpfen können. Regelmäßige Termine bei der Stadtmission sollen dabei helfen, bald wieder eigenen, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Helfen lassen lernen

Nach 15 Jahren, in denen er es immer alleine schaffen wollte, findet schließlich auch Roland Tschierschky in die offene Beratung. "In dem Moment, als ich her gekommen bin und gefragt wurde, ob ich etwas trinken möchte, habe ich mich gefühlt wie ein Mensch", sagt Roland Tschierschky. "Da kommst du mit einem Paket voller Sorgen, und die sagen, leg' das auf den Tisch und mach es auf!"

Er findet praktische Hilfe bei allen schriftlichen Dingen und dann sogar eine kleine Wohnung bei der Stadtmission. Heute arbeitet Roland Tschierschky als Lagerist und lebt zusammen mit seinen Katzen "Purzel" und "Merlin", die er vor dem Tierheim bewahrt hat. Mit der Unterstützung, die er nun annehmen konnte, fand er in eine neue Struktur und Normalität.