Nabelschau: Verdis "Falstaff" als Mann ohne Eigenschaften

Das mag auch daran liegen, dass Verdis letzte Oper alles andere als populär ist, was wohl die auffällig vielen unbesetzten Plätze bei der Premiere erklärt. Der Meister wollte mit fast achtzig zum ersten Mal in seinem Leben witzig sein, was zumindest auf oberflächlicher Ebene gründlich schief ging. Stattdessen war Verdi poetisch, tiefgründig, philosophisch, sentimental, anspruchsvoll, alles mögliche, aber nicht klamaukig oder derb, so wie diese Inszenierung es zumindest vor der Pause versuchte nahezulegen. Shakespeare war Vorbild, aber weniger als Jahrmarktsattraktion denn als melancholischer Weltgeist.

Falstaff als Mann ohne Eigenschaften

Schade drum, denn die Sängerdarsteller auf der Bühne waren von höchster Klasse: Scott Hendricks in der Titelrolle ist ein Theatertier von ungemeiner Präzision. Dasselbe gilt für Günter Papendell als eifersüchtiger Gegenspieler Ford. Und auch alle anderen stellten sich dieser musikalisch wie szenisch enormen Herausforderung mit maximalem Einsatz.

So blieb das Beste, was sich über diese Deutung sagen lässt, neben der hoch motivierten Besetzung das ungewöhnliche Charakterporträt des Falstaff als Mann ohne Eigenschaften. Animalische Triebe schienen ihm völlig fremd, weshalb seine Hörner auch aus Baguette-Broten bestanden, an denen er am Schluss zufrieden herumkaute. Er wird den Frauen ebenso wenig gefährlich wie sie ihm, denn so, wie sie hier auftreten, schwer überdreht und immer adrett, sind sie wohl nur auf Stippvisite aus den fünfziger Jahren vorbeigekommen. Und das in der Hauptstadt der Exzesse! Des Rätsels Lösung: Die Produktion kam letztes Jahr in Aix-en-Provence heraus und atmet mediterranes Flair. Unter südlichem Himmel, zumal in Urlaubslaune, mag sie auch ihren Zauber entfaltet haben.

Ein Lichtblick war der lettische Dirigent Ainārs Rubiķis, der hörbar machte, warum Musiker und Kenner diesen Verdi so ungemein schätzen: Die Fülle der Klangfarben ist wirklich meisterhaft, die Instrumentation von erlesener Originalität, die Rhythmik genial. Nur sonderlich komisch komponierte Verdi nicht - aber in welcher Oper gibt es diesbezüglich schon echte Brüller? Schostakowitsch käme in Frage, aber das ist ein anderes Thema.

Wieder am 7., 12. und 22. Mai in der Komischen Oper Berlin, weitere Vorstellungen.