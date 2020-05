„Na schau, selbst dem Thommy geht es so!“

TV Legende – als solche wird Thomas Gottschalk ja gern etikiert. Der Radio- und Fernsehunterhalter Gottschalk mag im Herbst seines Lebens stehen, was ja schon die Titel seiner autobiographischen Bücher "Herbstblond" und "Herbstbunt" anzeigen. Aber er ist nach wie vor ein Phänomen. Wie sonst ist es zu erklären, dass noch heutzutage Kinder, die den langjährigen Moderator von "Wetten, dass…? " gar nicht mehr am Bildschirm selbst gesehen und erlebt haben können, Gottschalk um Autogramme und Selfies angehen? So ist es zu beobachten in der sehr sehenswerten Fernsehdokumentation "Der Thommy von nebenan", die das BR-Fernsehen am Montag Abend aus Anlass von Gottschalks bevorstehendem 70. Geburtstag ausstrahlt. Gedreht hat diese Doku Victor Grandits. Im Interview mit Knut Cordsen spricht er über das Phänomen Gottschalk und dessen bis heute uneingeschränkte Popularität…

Knut Cordsen: Um gleich zwei sprechende Szenen aus Ihrem Film aufzugreifen: Da besucht Thomas Gottschalk den Windsbacher Knabenchor, dessen Schirmherr er ist. Oder er besucht sein altes Gymnasium in Kulmbach – und heutige junge Schüler erkennen ihn auch da sofort und belagern ihn. Das heißt, der Mann ist ein Generationen übergreifender Liebling. Wie erklären Sie sich das?

Victor Grandits: Das kann man nur darüber erklären, was der eine Junge zu ihm im Internat des Windsbacher Knabenchors sagt. Er hat ihn gestern im Radio gehört, und Thomas sagt zu ihm: "Ja, stehst du auf die Rock-Klassiker?" Und er antwortet: "Nein, aber die Mama!" Und ich glaube, genau so ist es umzulegen auf die Sehgewohnheiten der Eltern, die wahrscheinlich prägend in einer Zeit gelebt haben, wo sozusagen das elektrische Lagerfeuer am Samstag um 20 Uhr 15 "Wetten, dass…?" war, und eine ganze Nation vor dem Fernseher hing. Das kann sich nur so auf die Kinder übertragen haben: in diesem Idol oder dieser Legende, die sozusagen in den Köpfen der Eltern blieb. Abgesehen davon muss man ja sagen, dass selbst in Zeiten, wo Thomas Gottschalk weg von der Kamera war, er immer noch eine Beliebtheit hatte von 96,6 Prozent. Das ist knapp unter Angela Merkel! Und das ist dieses Phänomen Thomas Gottschalk, das man als einfachen Fernsehmann gar nicht so erklären kann. Deswegen vielleicht auch dieser Titel, der da sehr treffend ist "Unser Thommy von nebenan". Das ist einfach eine Integrationsfigur dieser Nation geworden, die für Wohlstand, Unterhaltung, Fehler, Schicksal, Glück steht. Wo jeder in Deutschland mit diesem Schicksal mit kann, sich identifiziert, mitleiden kann, sich mit ihm mitfreuen kann, daran sein Leben reflektieren kann und gleichzeitig auch sich manchmal denken kann: "Na schau, selbst dem Thommy geht es so!", würde ich jetzt mal so sagen.

Thomas Gottschalk selbst spricht in ihrer Doku von seinem Kapital, seiner Gabe, mit Menschen aller Art und aller Altersklassen umgehen zu können. Er sagt da zum Beispiel an einer Stelle: "Ich komme aus einer Zeit, wo man sich das Publikum noch verdienen konnte, indem man zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt hat. Ich habe mir auch nie überlegt 'Was wollen die Leute gerade hören?' Ich mache keine Unterschiede! Wenn irgendein Baggerfahrer mit einer Wette reingekommen ist, der kein Haar mehr am Kopf gehabt hat und leicht das linke Bein nachgezogen hat, habe ich nicht über Kahlköpfige und Hinkende gesprochen, sondern ich habe den Mann als das genommen, was er ist: nämlich als Baggerfahrer, der etwas ganz Bestimmtes kann. Das bedeutet, dass ich die Leute so genommen habe, wie sie sind, ohne sie zu verklären, ohne ihnen zu huldigen. Ich habe immer versucht, die Kleinen groß zu machen und die Großen klein. Und das ist für mich heute natürlich auch der späte Lohn. Diese Leichtigkeit, mit den Leuten zu korrespondieren, die muss einem gegeben sein. Ich sehe das in der Tat als eine Gabe." – so beschreibt Thomas Gottschalk seine ganz eigene Gabe, auf die Leute zugehen zu können. In Ihrer Doku, Herr Grandits, besucht Thomas Gottschalk zusammen mit seinem Bruder Christoph seine alte Heimatstadt Kulmbach. Das Elternhaus, in dem die beiden zusammen mit ihrer Schwester Raphaela aufgewachsen und groß geworden sind. Und dieses Elternhaus, das fand ich interessant, haben die Gottschalks, so wie es war, erhalten mit derselben Einrichtung, in der Rutila Gottschalk, die Mutter dort gelebt hat, bis zu ihrem Tod 2004. Das Elternhaus, der Vater ist ja sehr früh gestorben, das Elternhaus ist so eine Art Museum. Oder wie haben Sie das wahrgenommen?