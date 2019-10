Mythos Spessart: Ort der Märchen und Räuberpistolen

Bis heute zieht der Spessart Räuberfans und Naturliebhaber gleichermaßen an. Seit 1957 ist Günther Köstler Fan der berühmten Spessarträuber. "Das waren schon schlimme Gesellen und auch arme Gesellen", erklärt der Räuberexperte, "die meisten waren heimatlos, wohnsitzlos, sie waren von der Gesellschaft ausgezogen, kamen aus dem Krieg zurück, waren verkrüppelt und mussten sich durch Klauen ihr täglich Brot verdienen."

Als dreijähriger Bub war Günther Köstler bei den Dreharbeiten zu "Das Wirtshaus im Spessart" mit dabei - mit Lieselotte Pulver und dem übrigen Who-is-who des deutschen Films. Köstlers Vater arbeitete damals als Fotograf am Filmset und schoss dabei unter anderem ein weltberühmtes Foto von Hauptdarsteller und Hollywoodstar Carlos Thompson. "Die Wegfahrt vom Schloss Mespelbrunn, da hat mein Vater einen Schnappschuss gemacht gemacht, wie er im Auto sitzt mit der Zigarre. Das Bild hat auch Carlos Thompson selbst dann ihm abgekauft", erinnert sich Köstler.

Als kleiner Bub mit den Räubern im "Wirtshaus im Spessart"

Und auch das ist im Spessart heute noch wie anno dazumal: Durch den dunkel-verwunschenen Wald reisen wie einst Schauspielerin Lilo Pulver - mit der Pferdekutsche. Früher mussten Reisende bei der Kutschfahrt durch den dunklen Wald um ihr Leben fürchten bis das rettende Gasthaus in Sicht kam: die "Hohe Wart" zwischen Hainbüchethal und Aschaffenburg.

Dass es die Hohe Wart überhaupt gibt, ist Antonius Sartor zu verdanken, dem einstigen Revierförster im Spessart. Wanderer legen beim Hohe-Wart-Haus bis heute traditionell kleine Holzstücke oder Gaben ab, um sie vom berühmten Förster Sartor weihen zu lassen, damit sie sicher sind im Spessart.

Wer heute im geschichtsträchtigen Hohe-Wart-Haus einkehrt, mache dies vermutlich zum Essen oder der Natur wegen, versichert Wirt Frank Tobias: "Wenn man hier morgens rausfährt, sieht man Rehe, Füchse. Ich hab hier schon alles Mögliche an Gelärch gesehen. Das ist wirklich schön, man kommt aus der Stadt raus und das ist wie ein Flash."

Jahrhundertealte Eichen, seltene Pilze und "alles Mögliche an Gelärch"

So tief im Wald zeigen sich die Stämme des Spessart in all ihrer jahrhundertealten Mächtigkeit. Manche hätten sogar Namen, erklärt Ranger Andreas Schätzlein: "Das ist die Steinknuckeiche, die kennt eigentlich jeder Förster. 45 Meter hoch ist sie und 420 Jahre alt." Selbst für den routinierten Naturparkranger ist es jedes Mal ein ganz besonderer Moment hier zu sein: "Ehrfurcht und Respekt ist dabei, der steht ja schon so lange. Was der alles so miterlebt hat. Wahnsinn!"

Und auch das ist eine regionale Besonderheit, die man andernorts in Deutschland nicht findet: Der Eichenmosaikschichtpilz, Lateinisch Xylobolus Frustulatus, steht als gefährdet auf der Roten Liste und gilt als Hinweis auf ausgesprochen naturnahe Mischwälder.