Mythos amerikanischer Traum: Der neue Roman von Willy Vlautin

Portland, Oregon, irgendwann in unserer Gegenwart. Lynette, 30, kommt von ihren zwei Jobs und vom Abendcollege nach Hause, wo ihre Mutter unter der Heizdecke auf dem Sofa liegt. Was das für ein Auto in der Einfahrt sei, will Lynette wissen. Es sei ihres, sagt die Mutter, sie habe es gekauft. Und genau in diesem Moment zerbricht Lynettes Traum - eigentlich ihr ganzes Leben. "Nacht wird es immer", heißt der neue Roman von Willy Vlautin, und er erzählt eine Geschichte, wie sie ähnlich im Grunde längst überall spielen könnte.

Zwei Tage und zwei Nächte

Es handelt von einer 30-jährigen Frau, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrem 33-jährigen geistig behinderten Bruder lebt. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist ziemlich gestört, tatsächlich haben sie schon ein paar Mal die Beziehung abgebrochen. Doch Lynette ist zurückgekehrt, um ihrem Bruder zu helfen. Dann ergibt sich die Gelegenheit, das Haus zu kaufen, in dem sie seit 30 Jahren zur Miete leben. Doch in letzter Minute bekommt die Mutter kalte Füße und bricht wieder einmal mit ihrer Tochter. Die Handlung erstreckt sich über zwei Tage und zwei Nächte.