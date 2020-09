My Sister Act - eine Nonne kämpft gegen Erbschleicher

Es kommt gar nicht so selten vor, dass Testamente und Vollmachten von hilfs- und pflegebedürftigen geändert werden, um unrechtmäßig an deren Erbe zukommen. Schwester Bernadette Brommer bietet Betroffenen von Erbschleicherei auf ihrer Homepage mysisteract.de ihre Unterstützung an. "Die Leute sind hilflos. Sie haben niemanden, an den sie sich wenden können. Ich bin sozusagen ungewollt zu einer privaten Anlaufstelle geworden. Und wenn ich wieder so eine Mail bekomme, dann rührt es mich zu Tränen und ich mache weiter - in der Hoffnung, dass sich doch etwas bewegt", erzählt Schwester Bernadette.

Sie spricht von Menschen, die mit ansehen müssen, wie ihre Angehörigen viel Geld an Bekannte oder andere Familienmitglieder verschenken und vererben, die sich das Vertrauen und die Vollmacht auf das Vermögen perfide erschlichen haben. Die "Täter", das können die eigenen Kinder sein, Nichten, Neffen oder Nachbarn. Aber auch Freunde, neue Bekannte, sogar Institutionen oder die eigenen Betreuer.

Buchautorin und Beraterin

Bernadette Brommer hat so einen Fall hautnah im Freundeskreis miterlebt. Ihre Erfahrung verarbeitete sie in dem Buch „Willenlos – Wehrlos – Abgezockt“, das sie 2011 veröffentlichte. Seitdem wenden sich an die Ordensschwester regelmäßig Betroffene, die nicht nur finanziell, sondern vor allem psychisch unter der Situation leiden.

Fast täglich erreichen Schwester Bernadette Mails und Briefe aus ganz Deutschland. Für Ihre seelsorgerische Arbeit hat sie die Webseite mysisteract.de eingerichtet. Für viele Opfer ist sie die letzte Hoffnung. Gemeinsam mit einem Juristen versucht sie, die Betroffenen zu beraten. Wirklich helfen kann sie allerdings nur als Seelsorgerin. Denn rechtlich ist meist nichts zu machen.

Auch für Udo Hafner kann Schwester Bernadette nur seelische Hilfe leisten. Er wirft seiner Schwester vor, dass sie sich nach dem Schlaganfall seiner Mutter die alleinige Vorsorgevollmacht und die Unterschrift zur Vollmacht auf das Bankkonto erschlichen hat. Er leidet sehr unter diesem Vertrauensbruch - auch dass seine Mutter so etwas zuließ und ihm das Vertrauen entzog. Ein schwieriger Fall. Zusammen mit Schwester Bernadette schafft er es, etwas mehr loszulassen und seine Mutter wieder im Heim zu besuchen.

Die Strategie der Erbschleicher

Schwester Bernadette kennt die Strategie der Erbschleicher: "Ich habe ein System festgestellt. Das sind drei Punkte: Der erste Punkt ist: Man wird isoliert. Menschen, die ein großes soziales Feld haben, werden vereinsamt, weil die Person, die sich einschleicht, praktisch alle Kontakte unterbindet, das Telefon abfängt, auch Briefe abfängt, und oft auch Schlösser ausgewechselt werden. Im zweiten Punkt werden die Angehörigen schlecht gemacht und gesagt: 'Wer ist denn jetzt für Dich da? Ich bin ja für Dich zuständig.' Und dann kommt noch ein schlechtes Gewissen hinzu: 'Ich bin jetzt jeden Tag für Dich da, kaufe ein, putze und mache und du könntest mir eigentlich mal was vererben', sagen die Betrüger. Das sind die Raster, so läuft das immer ab."

Selbst wenn alles vorbildlich geregelt zu sein scheint, können es Täter innerhalb weniger Wochen schaffen, ein Testament oder eine Vorsorgevollmacht zu ihren Gunsten ändern zu lassen. Oft erholen sich die Opfer ihr Leben lang nicht mehr. Denn hier geht es nicht nur um Finanzielles, sondern viel mehr noch um entzogenes Vertrauen und oft auch um Kontaktabbruch.

Rechtliche Grauzone

Warum können sich Opfer nicht wehren und vor Gericht gehen? Das Problem ist, dass die Beweislast vorerst bei den Angehörigen liegt. Wenn ein Mensch sein Testament oder die Vollmacht auf Konten ändert, geht der deutsche Rechtsstaat erst einmal davon aus, dass dies aus freiem Willen und bei vollem Bewusstsein geschah. Wie solche Änderungen zustande kommen, wird nicht überprüft. Die Betroffenen müssen daher erst einmal nachweisen können, dass ihr Angehöriger nicht bei klarem Bewusstsein gewesen ist, als er die Entscheidung zugunsten des Täters getroffen hat. Das nachzuweisen, ist äußerst schwer. "Es müsste eine Kontrollinstanz eingebaut werden", meint Schwester Bernadette Brommer für den Fall, wenn Angehörige nichts mehr zu sagen haben und eine wildfremde Person das Familienerbe erhält. "Die Angehörigen sollten am Geschehen immer beteiligt sein."

Der Vertrauensvertrag - eine mögliche Hilfe

Schwester Bernadette will nicht aufgeben. Sie hört zu, tröstet und gibt Ratschläge. Aber wichtig ist ihr auch, solche Fälle verhindern zu können. Als Prävention vor Erbschleicherei empfiehlt sie etwa einen „Vertrauens-Vertrag“ aufzusetzen, der von vier Personen unterschrieben wer¬den soll: von der zu betreuenden Person, einem Angehörigen, dem Betreuer der Person und Schwester Bernadette als Zeugin vor Gott.

Auf diese Weise könne die betreute Person selbst festlegen, dass ihre Wünsche geachtet werden und der Kontakt zu den Angehörigen auf jeden Fall bestehen bleibe. So hätten Angehörige etwas Schriftliches vorliegen als Beweis, um Erbschleicher leichter entlarven zu können“, betont Schwester Bernadette.