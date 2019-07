Muttis falsche Tränen: "Agrippina" an der Bayerischen Staatsoper

Der britische Dirigent Ivor Bolton drückte zurecht sehr aufs Tempo, um Schwung und Witz in diesen langen Abend zu bringen. Das gelang ihm nach der Pause besser als vorher. Bei den Improvisationen, wie sie für die Barock-Oper typisch sind, wären noch deutlich schrägere Akzente denkbar gewesen - so klang es recht weich für eine so harte Handlung. Das Publikum war ganz überwiegend angetan, wenn auch nicht hellauf begeistert, von einigen beharrlichen Buhrufern abgesehen. Aber in München ist diese "Agrippina" ohnehin nicht oft zu sehen: Sie geht nach London, Amsterdam und Hamburg.

Wieder am 26., 28. und 30. Juli 2019 im Prinzregententheater München (ausverkauft).