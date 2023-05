Muttertag: Noch zeitgemäß oder gehört er längst abgeschafft?

Am kommenden Sonntag ist Muttertag, der jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird. Doch bereits diese Woche sorgte ein Elternbrief aus einer katholischen Kita im Bistum Fulda für mächtig Aufregung. Dabei geht es um die Frage: Sind Mutter- und Vatertag noch zeitgemäß?

Muttertag ist eine amerikanische Erfindung

Auch wenn die Kirchen den Muttertag im Gottesdienst gerne erwähnen und das an dem Tag vermittelt Mutter-Bild dem der hingebungsvollen Gottesmutter Maria sehr ähnlich ist: Muttertag ist kein christlicher Feiertag, sondern eine amerikanische Erfindung. Entstanden ist der Muttertag vor rund 100 Jahren während der amerikanischen Frauenbewegung. Vor allem deutsche Floristen sollen sich den Tag als Werbemaßnahme abgeschaut und in Deutschland etabliert haben. Auch die Nationalsozialisten fanden großen Gefallen am "Muttertag" und förderten ihn zusätzlich.

Eine katholische Kita im Bistum Fulda hatte nun im Vorfeld des Muttertags einen Brief an die Eltern verschickt, mit dem Hinweis, dass sie mit den Kindern zum Mutter- und Vatertag keine Geschenke mehr basteln würden. Die Kita wolle auf stereotype Geschenke wie "Blumen für die Mutter oder Werkzeug für den Vater" verzichten. Die Konstellation aus Mutter, Vater und Kind sei nicht mehr die Norm in heutigen Familien. Tatsächlich geht die "Kernfamilie", bestehend aus Vater, Mutter und Kind, immer mehr zurück. Gerade Familien mit einem alleinerziehenden Elternteil, mit gleichgeschlechtlichen Partnern und nicht-verheirateten Eltern nehmen zu.

Immer weniger Kinder leben in "Kernfamilie"

Laut der Konrad-Adenauer-Stiftung leben nicht mal mehr 70 Prozent in der sogenannten "Kernfamilie". Über 20 Prozent aller Kinder leben mit einem alleinerziehenden Elternteil zusammen, Tendenz steigend. 13 Prozent sind Stieffamilie und der Rest lebt in Familien mit gleichgeschlechtlichen Partnern oder in einer Pflegefamilie. Darauf reagierte nun die Kita und schreibt in ihrem Elternbrief, selbstgebastelte Geschenke seien "für viele Mütter und Väter eine tolle Geste, schließt aber einen Teil der Gesellschaft aus". Tatsächlich stellt sich die Frage, wie fühlt es sich für Kinder an, wenn alle ein Vatertagsgeschenk basteln, man selbst seinen Vater aber vielleicht gar nicht kennt. Der Postillion, eine Satire-Plattform, titelte nun: "Woke-Wahnsinn! Waisenhaus will dieses Jahr keine Muttertagsgeschenke basteln."

Andere aber wollen sich Mutter- und Vatertag nicht schlecht reden lassen. Der ehemalige JU-Bundesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban (CDU) befördert die Diskussion in den sozialen Medien, indem er zum Brief der Kita schrieb: "Dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt... Irgendwie find ich es ziemlich cool, wenn man Kindern beibringt, seiner Mutter einfach mal Danke zu sagen, für ihren Megaeinsatz Tag für Tag." Auch Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht sich als Sprachrohr der "vernünftigen Mehrheit der Gesellschaft" und spricht von einem "widerwärtigen Kulturkampf", der auf Deutschland zurolle. "Wer den #Muttertag in Frage stellt, kommt mit seinem Leben nicht klar."

Kritik von der Linken - Forderung nach einem Elterntag

Die Linken-Politikerin Janine Wissler kritisiert, dass Kuban zwar "Bastelgeschenke zum Muttertag" fordert, aber "höhere Renten für Mütter und die Anerkennung von Erziehungszeiten" ablehne. "Es geht ihm nicht um Mütter, es geht ihm um rechte Stimmungsmache", schreibt Wissler.

Das Komitee UN Women Germany zumindest nutzt den Muttertag, um auf bessere Rahmenbedingungen für Familien zu drängen und, um Nachteile für Mütter abzubauen. Politik und Unternehmen müssten dafür sorgen, dass alle Elternteile gleichberechtigt Care-Arbeit übernehmen können, forderte das UN-Komitee am Donnerstag. "Statt Blumen und Pralinen wünschen wir uns eine partnerschaftliche Teilung von Erwerbs- und Sorgearbeit!", betonte die Vorsitzende Elke Ferner. Wenn dann irgendwann mal Erziehungs- und Carearbeit gleichberechtigt von Frauen und Männern erfüllt wird, könnte man sich ja überlegen, Vater- und Muttertag zu ersetzten. Dazu schreibt eine Mutter auf Twitter: "Kann weg. Muss weg. Elterntag wäre nett."