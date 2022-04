Mutterdrama: "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

Die türkisch-deutsche Hausfrau und Mutter Rabiye Kurnaz arbeitet sich unter einem Vorwand in das Büro des Bremer Menschrechtsanwalts Bernhard Docke vor. Der hat gerade acht Stunden Kreuzverhör hinter sich und Besseres zu tun, als einer resoluten, komischen Frau zuzuhören, die er nicht kennt. Rabiye Kurnaz wird er für ihre Hartnäckigkeit aber noch schätzen lernen. Sie zeigt ihm einen Brief ihres Sohnes aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo, das erste Lebenszeichen von Murat nach seinem Verschwinden vor vielen Monaten. Da ist Docke sofort wie elektrisiert. Er wird den Fall übernehmen.

Die Szene macht deutlich, wie dieser Film funktioniert: als Komödie im Drama. In guter alter Screwball-Comedy-Art hat Drehbuchautorin Laila Stieler das konzipiert und Andreas Dresen dann inszeniert. Als screwball bezeichnet man im englischen Slang einen Menschen mit skurrilen Verhaltensweisen. Eigentlich stammt der Begriff aus dem Baseball – dort steht er für einen stark angeschnittenen Ball, der unberechenbar ist. Eben wie Rabiye Kurnaz. Die versucht über viele Jahre, ihren kurz nach 9/11 zu Unrecht verhafteten und ohne Anklage bis 2006 im US-Gefangenenlager Guantanamo festgehaltenen Sohn frei zu bekommen.

Der Dresen-Touch

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" hat den typischen Dresen-Touch. Bisweilen etwas hemdsärmelig, aber mit einem unnachahmlichen Drive inszeniert der Regisseur aus Gera seine Filme, die mit dem preisgekrönten "Gundermann" von 2018 deutlich politischer geworden sind. Dresen will keine Preise für Kunst gewinnen, sondern aufklären und aufrütteln. Das gelingt ihm vor allem dank seiner bewundernswerten Schauspielerführung. Schon die frühen Filme wie "Stilles Land", "Die Polizistin" oder "Halbe Treppe" zeichnete das aus – und beseelt jetzt auch "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Die beiden Hauptfiguren überzeugen von Anfang an in ihrem Widerstand und politischen Kampf. Alexander Scheer gibt den angespannten und oft leicht genervten Anwalt Bernhard Docke mit bewundernswerter Präsenz, und agiert dabei ganz minimalistisch – und die Kölner Comedienne Meltem Kaptan spielt ihre Figur als emotionalen Gegenpart mit unwiderstehlicher Verve. Dafür wurde sie bei der Berlinale im Februar für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet.