Mutige Liebe: Heiraten im hohen Alter

Eine ungewöhnliche Brautschau: Sie war bereits 72 Jahre als Elmar Pfandzelter um ihre Hand angehalten hat. "Ich war schon sehr aufgeregt, als ich das erste Mal seinen Söhnen vorgestellt wurde", verrät Waltraud Pfandzelter.

Erst sagte sie Nein, weil sie sich zu alt fühlte für eine zweite Ehe. Weil er aber so hartnäckig war, sagte sie dann noch Ja. Und zwar ganz schnell. Drei Monate nach dem Antrag fand die Hochzeit auf dem Standesamt im schwäbischen Schwabmünchen statt, im Dezember 2014. Trauzeugen waren Tochter und Schwiegersohn.

Herzklopfen: Was sagen die Kinder?

Heute freut sich Waltraud Kuhn, dass sie damals so nett von der Familie ihres Zukünftigen aufgenommen wurde. Ihre eigenen Kinder waren eher etwas kritisch eingestellt - aber sie selbst steht hinter ihrer Ehe. Und auch ihr Mann Elmar bereut nichts - ganz im Gegenteil, er ist glücklich.

Gegen das Gerede der Leute - für die Zweisamkeit

"Ich wollte einfach nicht mehr alleine sein", erklärt der heute 96-jährige Elmar Pfandzelter. Es sei doch ganz normal, zu heiraten, wenn man gerne mit jemandem zusammen wäre. Das haben viele Leute in ihrem Umfeld anders gesehen. Ob sie wohl wegen des Geldes heiraten würde, wurde Waltraud Kuhn oft gefragt. Und was sie denn mit so einem alten Mann im Bett machen wolle. Dabei geht es dem Paar um etwas ganz anderes: um Zweisamkeit. Beide hatten ihre ersten Partner nach schwerer Krankheit verloren. Elmar Pfandzelter war 60 Jahre verheiratet - Waltraud 50 Jahre. Nachdem es für beide die zweite Ehe ist, haben sie auf eine kirchliche Hochzeit verzichtet. Trotzdem wissen sie: Sie gehören zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.

Friedhof: Wo man ins Gespräch kommen

Gekannt haben sich die beiden schon lange, auch beruflich. Er war lange Jahre Bürgermeister in Schwabmünchen, ihr Mann war Stadtrat. Aber vertraut miteinander wurden die beiden erst nach dem Tod der jeweils ersten Partner. Und zwar auf dem Friedhof. Man traf sich rein zufällig, man redete, verabredete sich dann zum Kaffee – und schließlich wollte der damals 90-Jährige "klare Verhältnisse". Also wurden sie ganz offiziell ein Paar und sie zog bei ihm ein.

Heute genießen sie miteinander ihre Zeit daheim, sie pflegt die Blumen, er kümmert sich mehr um das Gemüsebeet. Bald feiert er seinen 97. Geburtstag, dann reisen sie nach Südtirol, gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn. Für ihre fünf Kinder, elf Enkel und neun Urenkel sind Waltraud und Elmar Pfandzelter ein Vorbild. Und sie haben noch einen Tipp für die Jungen: "Das Wichtigste in einer Beziehung ist, immer miteinander reden. Über alles."