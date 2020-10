Mut zur Liebe: Bildband dokumentiert 100 Jahre Männer-Paare

Fast überall dort, wo diese Bilder entstanden, war Homosexualität nicht nur verboten, sondern wurde auch gesellschaftlich scharf geächtet. Insofern ist es fast schon ein Wunder, dass so viele Fotos von sich liebenden Männern entstehen konnten. Hugh Nini und Neal Treadwell, die beiden, die diese Sammlung zusammentrugen, achteten dabei nach eigener Aussage vor allem auf die Augen der Abgebildeten. Diese Blicke "voller Zuneigung und Liebe" seien so deutlich, dass die Paare ihre Gefühle "unmöglich verbergen können", so Régis Schlagdenhauffen, der das Vorwort zu diesem faszinierenden Bildband schrieb.

"Spiel mit dem Inneren und dem Äußeren"

"Aufnahmen von Männer-Paaren aus ländlichen Gebieten, aus der Zeit, als der amerikanische Westen erobert wurde, geben Einblick in eine Vergangenheit, die bis heute nur wenig dokumentiert ist", so Schlagdenhauffen, der an der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris die Sozialgeschichte der Sexualität unterrichtet. Er verweist darauf, dass auf den hier gedruckten Fotos nicht nur jeweils zwei oder mehr Männer zu sehen sind: "Sie sind ein Spiel mit dem Inneren und dem Äußeren, ein Spiel, bei dem der verschlungene Weg vom Schatten ins Licht nachgezeichnet wird, der aus einer vielleicht nur heimlich im Schutz der eigenen vier Wände gelebten Homosexualität Schritt für Schritt hinaus in die Welt führt."

Wer den Bildband zur Hand nimmt, betrachtet also nicht nur Doppelporträts, sondern macht sich beim Durchblättern auf den Weg durch die langwierige und schwierige Emanzipationsgeschichte der Homosexuellen in aller Welt.