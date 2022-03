Muss Will Smith seinen Oscar zurückgeben?

Nach dem Ohrfeigen-Eklat auf der Oscar-Bühne trat nun der Vorstand der Oscar-Academy zusammen und ging mit Hollywood-Star Will Smith ins Gericht. Es werde ein Disziplinarverfahren gegen den "King Richard"-Schauspieler eingeleitet, gab der Filmverband am Mittwoch (Ortszeit) in einer Stellungnahme bekannt. Smith habe mit seinem Verhalten bei der Preisgala am Sonntag gegen die Verhaltensrichtlinien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verstoßen.

Smith hatte dem Präsentator Chris Rock bei der Show auf der Bühne eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Darin ging es um ihren kahlgeschorenen Kopf, die Schauspielerin leidet unter krankhaftem Haarausfall. Zurück an seinem Platz rief er noch zweimal in die Richtung von Rock: "Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!".

Verspätete Entschuldigung

Wenig später gewann Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Tennis-Film "King Richard". In seiner konfusen Dankesrede stellte er sich unter Tränen als Beschützer dar und sprach von Liebe. Eine Entschuldigung bei Chris Rock kam ihm nicht über die Lippen. Erst am Montag bat er via Instagram um Entschuldigung. Der Vorfall sei ihm peinlich.

Die Dringlichkeitssitzung der Academy brachte auch Überraschendes zutage: Demnach hatten die Organisatoren Will Smith eigenen Angaben zufolge nach dessen Ohrfeige zum Verlassen der Gala aufgefordert. Smith habe sich jedoch geweigert. Der Verband äußerte sich selbstkritisch: "Wir hätten anders mit der Situation umgehen können".

Droht Will Smith nun der Rauswurf?

Die nächste Sitzung des Verbandsvorstands ist für den 18. April angesetzt. Dann könnte die Academy bereits einen Ausschluss oder andere Sanktionen beschließen.

Rauswürfe sind in der Geschichte Academy eher selten. 2004 war der Schauspieler Carmine Caridi nach rausgeflogen, weil er Filmbänder weitergegeben hatte, die ihm für die Oscar-Bewertung zugeschickt worden waren. Diese waren dann im Internet als Raubkopien aufgetaucht. 2017 wurde Harvey Weinstein nach Vorwürfen von sexuellen Belästigungen aus dem Verband ausgeschlossen. Der Ex-Produzent sitzt nun eine langjährige Haftstrafe ab. 2018 traf es den Komiker Bill Cosby nach einem Schuldspruch wegen sexueller Übergriffe und Regisseur Roman Polanski für ein Sexualdelikt in den 70er-Jahren.