Muslimische Künstlerin gestaltet Fenster in katholischer Kirche

In den Geschichten der Bibel spiegeln sich die Lebenserfahrungen der Menschen, die alle verbinden, egal welcher Herkunft, da ist sich Mahbuba Maqsoodi sicher. Die muslimische Künstlerin ist in Herat, in Afghanistan, geboren und aufgewachsen.

Seit einigen Wochen gestaltet sie christliche Kirchenfenster mit biblischen Motiven. "Künstler haben in allen Zeiten diese Themen unterschiedlich interpretiert. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man mit der Interpretation zeitgemäß umgehen kann," sagt Mahbuba Maqsoodi.

Aufgewachsen in einer liberal muslimischen Familie

Mit 16 Jahren beginnt Mahbuba mit den für Afghanistan typischen Dekorbemalungen und Miniaturbildern. Später heiratet sie ihren Zeichenlehrer, Fazel Maqsoodi. Zusammen mit ihrer älteren Schwester Afifa setzt sich für Gleichberechtigung ein. Afifa, die Direktorin einer Mädchenschule, wird von den Taliban erschossen. Kurze Zeit später stirbt Mahbubas Mutter. Es ist ihr Ehemann Fazel, der ihr hilft, für die Familie da zu sein und trotzdem eine eigene Zukunft zu planen.

Das Kunststudium und die spätere Promotion beider führt das Künstlerpaar nach Leningrad. Sie werden Eltern zweier Söhne. In der Zwischenzeit ändert sich in Afghanistan alles. Künstlerischer Geist und Expertise, besonders von einer Frau wie Mahbuba wird jetzt als Bedrohung empfunden.

"In dieser Zeit wurden die Mudschahedin an die Macht gebracht, ein Rückfahrt nach Afghanistan wäre ein sicherer Tod gewesen." Mahbuba Maqsoodi, Künstlerin

Die Einladung zu einer Ausstellung bringt Fazel Anfang der 90ziger Jahre nach München. Zwei Jahre ist die Familie getrennt, bevor auch Mahbuba mit den Söhnen folgen kann. Freie Arbeiten, eigener künstlerischer Ausdruck, sind damals Luxus. Mit der Arbeit für eine Glaswerkstatt ernähren sie die Familie fast 20 Jahre lang.

Es ist das Malen, das Mahbuba Kraft gibt, als Fazel 2010 stirbt und auch die Situation in Afghanistan immer hoffnungsloser wird. Die Kunst ist ihre Chance der Verzweiflung zu entkommen und Menschen hier aufzurütteln. Für ihren persönlichen Einsatz als "Vermittlerin zwischen den Welten" wird Dr. Mahbuba Maqsoodi 2022 mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt.

Ein spätes Glück als erfolgreiche Künstlerin

Inzwischen sind Mahbuba Maqsoodis Arbeiten deutschlandweit erfolgreich. Ihr spätes Glück. Sie war schon Ende 50, als sie sich in die berufliche Selbstständigkeit wagte. Ihr momentaner Auftrag führt sie in die Oberpfalz nach Cham. 14 Fenster mit biblischen Motiven werden die schlichten Glasfenster in St. Josef ersetzen. Erst vor wenigen Tagen konnten die Entwürfe im kleinen Format von einigen Gemeindemitgliedern und Pfarrer Pajor begutachtet werden. Die Gottesdienstbesucher sind sich einig: Sie sind wunderschön.

Ihre Arbeit spricht die Menschen an. Und auch für St. Josef ist es ein "Spätes Glück". Für künstlerisch gestaltete Kirchenfenster hat das Geld nach Beendigung des Baus 1955 nie gereicht. Erst eine anonyme Spende ermöglicht jetzt die Realisierung. Und nun soll der Einbau der Kirchenfenster bis Ende 2023 fertig sein. Mit 66 Jahren ist dieses Projekt für Mahbuba Maqsoodi die späte Erfüllung eines langgehegten Traums.

Buchtipp: Mahbuba Maqsoodi und Hanna Diederichs, "Der Tropfen weiß nichts vom Meer", Heyne Verlag 2017.