Sohn, Macho, Gläubiger? "Muslim Men" von Sineb El Masrar

Sineb El Masrar wurde 1981 als Tochter marokkanischer Einwanderer in Hannover geboren, sie ist Herausgeberin des interkulturellen Frauenmagazins "Gazelle" und war von 2010 bis 2013 Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Ihr 2010 erschienenes Buch über "Muslim Girls" war ein Erfolg, nun also sind die "Muslim Men" an der Reihe. Christoph Leibold hat mit der Publizistin darüber gesprochen, wieso es nicht nur für muslimische Männer gut ist, wenn sie aus der Klischee-Schublade befreit werden.

Christoph Leibold: Bei den muslimischen Frauen waren es die Girls, die Mädchen, bei den Männern sind es die Men, nicht Boys. Das klingt nach echten Männern. Wenn man ans Klischee denkt, könnte man sagen: Klar, es gibt so eine Art von muslimischem Machismo, da muss man von "ganzen Männern" sprechen. Aber Sie wollen ja dem Klischee ein komplexeres Bild entgegensetzen, oder?

Sineb El Masrar: Der Titel ist eigentlich einer Banalität geschuldet: Als ich damals die "Muslim Girls" herausgebracht habe, war es das Anliegen, die Thematik muslimischer Frauen ein bisschen aufzulockern, eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen, obwohl es natürlich in Teilen auch sehr ernst ist. Und deswegen haben wir uns damals mit dem Verlag dafür entschieden, das Buch „Muslim Girls“ zu nennen. Leider hatten viele dann den Eindruck, dass es da nur um junge Mädchen geht. Das war aber mitnichten der Fall. Es ging vor allem um die Generation, die in den 60er bis 90ern und vor allem auch später in den 2000ern groß geworden und sozialisiert worden ist. Und damit sich ein solches Missverständnis nicht wiederholt, haben wir dann einfach gleich aus den Boys die Men gemacht. Da sind dann sowohl die Jungs mit drin als auch die erwachsenen Männer.

Klischees, sagt man oft, haben einen wahren Kern. Auch bei den muslimischen Männern?

Absolut. Wenn man das Buch liest, wird man natürlich das eine oder andere bestätigte Klischee vorfinden. Ich habe mit jungen Männern gesprochen, die kriminell sind und aus diesen sogenannten arabischen Großfamilien stammen. Ich habe mit Männern gesprochen, die nach wie vor ihre eigene Homosexualität verstecken und ein Doppelleben führen müssen, zum Teil auch selbst von Zwangsverheiratung betroffen sind. Und dann haben Sie durchaus Männer, die nichts anderes machen, als einem irgendwelche religiösen Publikationen auf der Straße in die Hand zu drücken und zu missionieren, eigenständig zu belehren, wie denn der Glaube gelebt werden muss und so weiter; und die durchaus auch ihre Schwestern, Frauen und Mütter bedrängen.