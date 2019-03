Musikzug Hirschau beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf

Faschings-Partys in der Oberpfalz

Die Tenne-Revival-Party um 20 Uhr - für die Waldmünchener (Lkr. Cham) angeblich legendär – ist nur eines von vielen Faschingshighlights heute in der Oberpfalz. In Regensburg wird ab 19 Uhr Rosenmontagsparty in der Turnhalle der SG Walhalla gefeiert. In Ast im Landkreis Cham feiern Kinder und Eltern beim Familienfasching ab ganz genau 14.14 Uhr. Clowns, Cowboys oder Hexen ziehen ab 14 Uhr durch Wiesau (Lkr. Tirschenreuth) und Simbach bei Landau (Lkr. Dingolfing-Landau) .

Weitere Faschingsumzüge in Niederbayern

In Niederbayern wird zum Beispiel auf dem Stadtplatz Pfarrkirchen (Lkr. Rottal-Inn) gefeiert – in Rotthalmünster (Lkr. Passau) sogar den ganzen Tag. Los geht’s um 14 Uhr mit dem großen Faschingsumzug auf dem Marktplatz. In Tiefenbach (Lkr. Passau) lädt die Freiwillige Feuerwehr zur Faschingsgaudi in der Waldbadgaststätte ein. In Lindberg (Lkr. Regen) veranstaltet der Verein die "Bärtigen Männer" am Rosenmontag ab 14 Uhr eine Faschingsparty mit Musik und Gesang im Gasthaus Bauer. Im Kleinen Kurhaus in Bad Füssing (Lkr. Passau) ist Rosenmontagsball.