Musikwelt trauert um Dirigent Michail Jurowski

Die Musikwelt trauert um den Dirigent Michail Jurowski: Er sei am Samstag im Alter von 76 Jahren gestorben, teilte die Sächsische Staatskapelle am Sonntag unter Berufung auf dessen Familie mit. "Michail Jurowski hat immer aus ganzem Herzen Musik gemacht. Wir werden ihn nicht vergessen!", schrieb der Orchestervorstand.

1945 in Moskau geboren, sei er seit 1989 an der Semperoper als Ständiger Gastdirigent engagiert gewesen und habe in Symphoniekonzerten und Aufführungsabenden vor allem Werke von Dmitri Schostakowitsch dirigiert. Durch ihn habe dessen Werk seinen heutigen Platz im Repertoire der Staatskapelle gefunden. Jurowski sei auch treibende Kraft für die Internationalen Schostakowitsch Tage gewesen.

Jurowski dirigierte auch an der Bayerischen Staatsoper

"Der zunächst streng wirkende Kapellmeister 'russischer Schule' entpuppte sich sehr schnell als der herzensgute, dabei der intensiven musikalischen Arbeit bedingungslos verpflichtete Künstler, der sich sehr bald großer Beliebtheit erfreute", würdigte der Orchestervorstand der Sächsischen Staatskapelle den Verstorbenen. Das letzte Mal, so heißt es in der Mitteilung des Dresdner Orchesters weiter, dirigierte Michail Jurowski die Staatskapelle im Sonderkonzert zum Gründungstag des Orchesters am 22. September 2017 im Palais im Großen Garten.

Jurowski arbeitete unter anderem an Häusern wie der Bayerischen Staatsoper – an der er in der Saison 2016/17 sein Debüt mit einer Vorstellungsserie von Der feurige Engel gab –, der Deutschen Oper Berlin, der Komischen Oper Berlin, am Bolschoi-Theater, am Tetro alla Scala in Mailand, an der Opéra national de Paris sowie an der Oper Leipzig, der er für einige Zeit als Generalmusikdirektor vorstand.

Leiter berühmter Orchester

Zudem leitete Jurowski zahlreiche bekannte Orchester, wie das London Philharmonic Orchestra, die Sankt Petersburger Philharmoniker, das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, die Dresdner Philharmonie und das WDR Rundfunkorchester, dem er auch als Chefdirigent vorstand.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth teilte mit, der Tod des Dirigenten "hinterlässt eine Lücke, nicht nur bei seiner Familie, sondern auch in unseren Konzerthäusern und Herzen." Sein Leben sei ein Leben für die Musik gewesen.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa