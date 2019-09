Musikmarkt: Plattenfans geben wieder mehr Geld aus

Die Ängste der Musikbranche sind offenbar nicht ganz berechtigt. Viele Musiker, Konzertveranstalter und Plattenfirmen befürchten seit längerem, dass der Markt finanziell austrocknet, da Musikfans sich mehr und mehr im Netz bedienen - am liebsten kostenlos, alternativ dazu über Streaming-Dienste. Doch eine Studie des Lehrstuhls für Marketing & Media an der Uni Hamburg unter Leitung von Michel Clement ergab jetzt, dass Konsumenten durchaus bereit sind, für Musikinhalte Geld auszugeben. Demnach ergab eine Umfrage vom vergangenen Juli, dass die Befragten im Schnitt 14,40 Euro für ein CD- oder Vinyl-Album bezahlen würden, das sind vier Prozent mehr als bei Umfrage vom vergangenen Jahr. Für eine digitale Version, also einen Download oder einen Stream, würden die Fans durchschnittlich 8,80 Euro hinlegen.

Zahlungsbereitschaft für spektakuläre Konzerte

Deutlich gestiegen ist auch die Wertschätzung von Live-Konzerten. Fast fünfzig Euro würden die Befragten für einen Gig eines bekannten Künstlers hinblättern, neun Prozent mehr als 2018. Fast 86 Prozent sind der Meinung, dass Musikkonserven Auftritte in Clubs und Arenen nicht ersetzen können. Allerdings zeigte sich auch: Je größer und spektakulärer ein Konzert, desto mehr Zahlungsbereitschaft. Kleinere Locations dürften es demnach schwer haben, auf ihre Kosten zu kommen.

Trends der Vergangenheit setzen sich offenbar ungebrochen fort: So nimmt der mobile Musikkonsum über Smartphones weiter zu, "Smart Speaker", also intelligente Lautsprecher-Systeme werden immer populärer, klassische Stereoanlagen verlieren Marktanteile. Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon, Deezer oder Apple kommen inzwischen auf 26 Prozent des Marktes, was dazu beiträgt, dass die wirtschaftliche Lage der Musikindustrie sich wieder verbessert. Mit einem Umsatz von rund 780 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2019 kommt die Branche auf ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vinyl-Platten liegen bei unverändert 4,4 Prozent, CDs bei 28,2 Prozent (2018: 36,4).