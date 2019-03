Musikhochschule Würzburg gründet Förderzentrum für Musiktalente

Zur Gründungsfeier am Vormittag hat sich unter anderem Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) angekündigt. Damit geht eine Einrichtung an den Start, die es so bisher nicht gibt im Freistaat. In anderen Bundesländern sind bereits ähnliche Förderprogramme etabliert.

Musisches Gymnasium und Hochschule kooperieren

Kern der Exzellenzförderung ist der Austausch zwischen der Würzburger Hochschule für Musik und dem musischen Matthias-Grünewald-Gymnasium. Besondere Talente werden frühzeitig im sogenannten Exzellenzzweig gefördert und können bei entsprechenden Leistungen ans PreCollege der Hochschule wechseln. Zur besonderen Förderung gehören unter anderem spezieller Einzelunterricht, vielfältige Auftrittsmöglichkeiten, Mitwirkung in verschiedenen Ensembles oder Workshops mit Künstlern.

Hochschulpräsident: Talentförderung in Bayern verbessern

Die Eintrittskarte für das Förderprogramm ist eine erfolgreiche Aufnahmeprüfung. Das Zentrum soll eine Karriere im musikalischen Bereich bei gleichzeitigem Abschluss der allgemeinen Hochschulreife ermöglichen. Der Exzellenzzweig startet mit 50 Schülern, im PreCollege gibt es derzeit 40 Plätze. Das kann aber bei Bedarf erweitert werden, sagt Christoph Wünsch, Präsident der Hochschule für Musik.

"Wir stellen immer wieder bei unseren Eignungsprüfungen fest, dass die Bewerber aus bestimmten Ländern aufgrund der Förderungsmöglichkeiten, die sie zuhause haben, häufig die Nase vorn haben. Bewerber, die aus bayerischen Schulen kommen, haben aufgrund mangelnder Förderung oft die schlechteren Chancen." Christoph Wünsch, Präsident der Würzburger Hochschule für Musik.

Dem solle mit dem neuen Angebot in Würzburg entgegengewirkt werden, so der Hochschul-Präsident.