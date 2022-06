Musikfest ION beginnt in Nürnberg mit Beethoven und ION-Nacht

Das Musikfest (ION) startet am Nachmittag mit einem ungewöhnliches Musikprojekt der Kirchenmusikerin Friedhilde Trüün. Zur Eröffnung bringt sie mit rund 240 Viert- und Fünftklässlern aus Nürnberger Schulen die Gäste der Lorenzkirche mit Beethovens "Ode an die Freude – Freude schöner Götterfunken" in Stimmung. Dafür wurde die berühmter Hymne neu arrangiert und wird von einem vierköpfigen Jazz-Ensemble begleitet. Die neuen Texte zu bekannten Beethoven-Melodien erzählen witzige Anekdoten über den berühmten Komponisten.

Zum Auftakt: Warmsingen in der ION Nacht

Ab 19.00 Uhr beginnt dann in der Innenstadt die "ION-Nacht", bei der alle mitsingen können, wenn sie möchten. Dabei können Besucherinnen und Besucher durch die Stadt flanieren und in den Kirchen zu unterschiedlichen Zeiten geistlicher Musik lauschen oder sich schon mal für den Nürnberger Nachtchor – ab 23.00 Uhr am Sebalder Platz – einsingen.

Premiere mit Geistlicher Tangomusik

Das Repertoire der ION-Nacht ist laut der Veranstalter abwechslungsreich und bunt und geht von der Romantik über Akkordeonmusik bis hin zu Geistlicher Tangomusik. Der Höhepunkt der ION-Nacht soll demnach die Uraufführung eines neuen Werkes des Komponisten Martín Palmeri sein. Der Argentinier bringe die klassische Kirchenmusik und den argentinischen Tango zusammen. Matthias Ank, das Vokalensemble St. Lorenz und das Ensemble Kontraste werden es erstmals aufführen. Der Eintritt zur ION-Nacht ist frei.

Motto des 71. ION Musikfestes: "All you need ..."

Das Musikfest ION, das ursprünglich als Internationale Orgelwoche Nürnberg ins Leben gerufen wurde, widmet sich Internationaler Geistlicher Musik und feiert in diesem Jahr seine 71. Auflage. Dieses Mal steht das Festival unter dem Titel "All you need…". Denn nach zwei Corona-Jahren wollen Veranstalter und Künstler die Frage aufwerfen, "was zählt, was brauchen wir und worauf hoffen wir?“, erläutert ION-Intendant Moritz Puschke.

Treffen der internationalen Szene für Geistliche Musik

Auf dem Programm stehen bis 3. Juli mehr als 20 einzelne Konzerte, aber auch Foren, Workshops und Gottesdienste. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem Händels "Messiah – 'very british'" mit VOCES8 und der Academy of Ancient Music oder Mendelssohns "Paulus" in einer Kooperation der AUDI Jugendchorakademie mit der Akademie für Alte Musik Berlin.

"Nighflight" für Nachtschwärmer in St Martha

Neu ist eine Reihe mit Nachtkonzerten unter dem Titel "Nightflight". Die Konzertreihe bietet in der St. Martha-Kirche jeweils um 23.00 Uhr eine Stunde Klassik, Jazz und Pop. Unter anderem gastiert mit der jungen polnischen Künstlerin Hania Rani ein Star der Neoklassik. Und der frühere Techno-Pionier Pantha du Prince will in einer "entschleunigten Klangreise" Formen von Stille präsentieren.

Festivalzentrum im Café "Die Maulbeere"

Neu ist auch das Festivalzentrum im Café "Die Maulbeere" im Sebalder Pfarrhof. Es ist vom 24. Juni bis 3. Juli jeweils von 10.00 bis 24.00 Uhr geöffnet und soll Gästen auch die Möglichkeit bieten, nach einem Konzert den Abend gemeinsam mit dem Musikfest-Team und den Künstlerinnen und Künstlern ausklingen zu lassen.

Konzerte im ganzen Stadtgebiet

Das Musikfest lädt zu Konzerten im ganzen Stadtgebiet, wie St. Lorenz, St. Sebald, St. Egidien, St. Martha und St. Martin sowie St. Nikolaus und St. Ulrich, in die Nikodemus- und Frauenkirche sowie in den Sebalder Pfarrhof und das Haus der Evangelisch-Lutherischen Kirche "eckstein". Das Musikfest endet am 3. Juli. Alles über Karten, Preise Zeiten und die Künstler und Künstlerinnen finden Sie über die Homepage unter musikfest-ion.de.