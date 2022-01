Musikerin Maria Hafner und die Rauhnächte

Wenn die Nächte länger werden und die Natur sich mehr und mehr unter die Erde zurückzieht, dann beginnt auch für Maria Hafner eine besondere Zeit. Sie nutzt die Rauhnächte zwischen dem 21. Dezember und 6. Januar zum Aufräumen und Innehalten, zur Rückschau aufs Alte und zum Blick auf das, was im neuen Jahr so kommen mag. Es ist eine heilige Zeit, in der Licht und Schatten ihren Platz haben. Maria Hafner ist Musikerin, Schauspielerin und Sprecherin. Sie lebt in Giesing, "ihrem Stadtviertel" in München.

"Eine Bühne kann überall sein"

Seit der Corona-Zeit, als Clubs und Bars schließen mussten, macht Maria Hafner mit Freunden in München Giesing auch auf der Straße Musik. Sie ist überrascht und dankbar für die vielen schönen Zufallsbegegnungen. "Eine Bühne kann überall sein", sagt sie. Jetzt in den rauen Winternächten möchte sie ihren musikalischen Spaziergang unter den Fenstern der Stadt fortsetzen. "Ich bin sehr froh, dass ich Musik machen kann und dass es darüber leicht ist, Distanzen zu überwinden. Man landet damit sofort im Ohr. Und wenn es gut läuft, mitten im Herz der Menschen." Aber Maria Hafner will aber auch die Stille zwischen den Jahren zulassen und die Natur beim Winterschlaf beobachten.

Ihre erste Bühne war ein Krippenspiel

Normalerweise trifft man Maria Hafner mit ihren verschiedenen Herzensprojekten auf großen und kleinen Bühnen: als Maria Hafner & die Lose Gruppe, Parkdeck 6 oder Hafner & Loibl, als Schauspielerin auf dem Nockherberg, in den Münchner Kammerspielen, und im Kino.

Schon als Kind mochte Maria Hafner die Bühne und das Verkleiden. Sie spielte die Muttergottes Maria beim Krippenspiel und erinnert sich daran, dass sie gerne Ministrantin geworden wäre. Das durfte sie aber in ihrer Heimatgemeinde Straubing nicht, weil das damals nur Jungs erlaubt war. Also schrieb sie einen Brief an den Bischof, der ihr auch geantwortet hat. Seine Antwort klebt in ihrem Fotoalbum.

Als Künstlerin möchte sie unterhalten

Es muss nicht immer lustig sein, aber ihre Kunst soll Menschen in ihren Herzen berühren. Maria ist ein Gefühlsmensch und sie glaubt an das Wort. Für sie werden manche Dinge leichter, sobald man sie ausspricht. Neben ihrer Stimme kommen auf der Bühne vor allem ihre Geige und die Bratsche zum Einsatz, gerne greift sie aber auch mal zum Akkordeon, Cello oder setzt sich ans Klavier.