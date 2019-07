Wie der Musiker Ezé Wendtoin in Dresden heimisch wurde

"Menschen retten ist kein Verbrechen"

"Ich singe über Dinge, die uns heute betreffen. Ich finde, kein Mensch ist illegal, sondern wir müssen zusammen an den Problemen dieser Welt arbeiten", sagt Ezé Wendtoin, zum Beispiel, wenn es um Flüchtlinge geht. "Menschen retten ist kein Verbrechen. Super, dass die Kapitänin Carola Rackete jetzt frei gekommen ist!" Ezé Wendtoin wirkt sehr sympathisch, er bemüht sich merklich um Integration. Dem Thema Migration hat der Liedermacher aus Westafrika einen eigenen Song gewidmet, mit klarer, politischer Botschaft: "Kein Mensch ist illegal – scheißegal, ob aus Portugal oder Senegal!"

Politische Songs, die natürlich auch tanzbar sind, wieder so ein Klischee. Ezé Wendtoin ist ein afrikanischer Musiker mit vielen Talenten: Als Schlagzeuger, Sänger und Gitarrist ist er auch Teil der inzwischen in ganz Deutschland bekannten Blaskapelle „Banda internationale“. Die Musiker spielen, ähnlich wie die in München angesiedelte „Express Brass Band“, auf Demonstrationszügen für Frieden, Abrüstung und Menschenwürde.

Ezé Wendtoin knüpft in einigen seiner Songs an die politische Musikkultur der siebziger und achtziger Jahre an. Auch eine Cover-Version von Konstantin Weckers "Sage Nein!" gibt er auf seinem Album zum Besten – eine ermutigende Referenz. Aber auch altes deutsches Liedgut ist dort zu hören: „Dat du min Leevsten büst“, eine kleine Preziose, die man so wohl noch nicht gehört hat.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Hörspiele, Krimis, Kinder-Angebote, Features, Dokumentationen, Gespräche und vieles mehr finden Sie in der ARD Audiothek.