Musik und Kultur bei 6. Kulturherbst in Gunzenhausen

Dort zeigen Artisten ihr Können, ein Clown und ein Comedy-Duo sollen die Zuschauer zum Lachen bringen und verschiedene Bands spielen. Die Kulturmacherei Gunzenhausen lädt zu musikalischen Lesungen, eine Märchenerzählerin ist zu Gast, und im Kunstforum M11 am Marktplatz zeigt der Fotograf James Edward Albright Jr. seine besten Bilder.

Lange Einkaufsnacht

Mehr als 60 Geschäfte in Gunzenhausen haben am Samstag ab dem Morgen bis 23 Uhr in der Nacht geöffnet. Fast alle Geschäftsinhaber haben Attraktionen für die Kunden vorbereitet, wie etwa eine Modenschau, Kinderschminken, Häppchen, Cocktails, Tombolas oder Rabattaktionen.

Premieren in diesem Jahr

In diesem Jahr gibt es beim Gunzenhäuser Kulturherbst eine Neuerung: Zum ersten Mal wird es den ganzen Tag Lasershows geben. Auch zum ersten Mal werden die Teilnehmer der Oldtimer-Rallye Altmühlfranken ihre Fahrzeuge auf dem Gunzenhäuser Marktplatz präsentieren.