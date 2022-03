Musik über psychische Krisen: "Multitude" von Stromae

"Bonne Journée" – was ein guter Tag für die Fans von Stromae. Nach neun Jahren hat der belgische Ausnahmemusiker wieder ein Album veröffentlicht. Es heißt "Multitude", auf Deutsch: Vielzahl, und das ist auch Stromaes Anspruch an seine Musik. In den 12 Liedern verwebt er Rhythmen aus Südamerika, Asien, Afrika und Europa, es sind ganz unterschiedliche Instrumente zu hören, also zum Beispiel eine chinesische Kniegeige oder ein Charango, ein kleines bolivianisches Zupfinstrument: "Ich bin selbst eine Mischung. Ob weiß, schwarz oder was auch immer. Mischungen gehören zum Menschen. Das interessiert mich. Das möchte ich mit diesem Album zeigen. Am wichtigsten war mir, kein bestimmtes Land herauszustellen und zu sagen: Das ist Reggaeton, das ist der Salsa-Track, das ist der Hip-Hop-Track."

Der belgisch-ruandische Musiker arbeitet in vielen Liedern mit Gegenüberstellungen. Im Song "Riez" etwa singt er von den Träumen zweier Männer: Einer will großer Musiker werden, und eine Schauspielerin heiraten, der andere wünscht sich nur Papiere und genug zu essen. Soziale Unterschiede sind bei Stromae ein wiederkehrendes Thema. Der Song "Déclaration" handelt von Feminismus: Schon klar, dass Frauen schlechter bezahlt werden und sich in der Familie um alles kümmern müssen, aber keine Sorge, heißt es im Text ironisch, das ändert sich irgendwann. Aber noch profitieren wir Männer einfach zu viel davon: "Ich habe oft eine fröhlichere Musik mit eher traurigeren Themen. So sehe ich das Leben. Es ist weder komplett weiß, noch komplett schwarz. Es gibt keine Höhen ohne Tiefen, es gibt keine Tiefen ohne Höhen. So ist das Leben."

Burnout und Rückzug aus der Öffentlichkeit

Stromae kennt Höhen und Tiefen. Seinen Durchbruch hatte er 2009 mit "Alors on Dance", das in vielen europäischen Ländern über Wochen die Charts dominierte. Danach landete er immer wieder neue Hits, veröffentlichte zwei sehr erfolgreiche Alben, gab 200 Konzerte in zwei Jahren – und bekam einen Burnout und Panikattacken. 2015 zog sich Stromae weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Davon erzählte er Anfang Januar in einem Interview der Nachrichtensendung "Journal de 20 heures" des französischen Fernsehsenders TF1. Es wird gleichzeitig die erste Performance von "L’Enfer", einer weiteren Auskopplung aus dem neuen Album.