Musik-Tipp der Woche: Die iranische Künstlerin Mentrix

In der Popmusik wird immer wieder und immer häufiger Genre übergreifend gearbeitet. Grenzen werden aufgelöst, Stile werden miteinander vermischt. Nun erscheint ein stark spirituell inspiriertes Album von Mentrix, einer Musikerin aus dem Iran, die ihre persönlichen Erfahrungen als Flüchtling und Immigrantin in eine modernere Popproduktion einfließen lässt.

Ihr Album beginnt geheimnisvoll und das bleibt so bis zum Schluss. "My Enemy, My Love" ist keine leichte Kost mit den vielen Klängen, die an religiöse Zeremonien erinnern, an Mantras. Vieles verweist auf traditionelle Rhythmen und Melodien aus dem Heimatland der Künstlerin, dem Iran.

Mit neun Jahren kam Mentrix, die eigentlich Samar Rad heißt, gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem vom Krieg gebeutelten Land nach Frankreich zu ihrer Tante. Mit vierzehn Jahren zog sie zurück in den Iran und musste dort ihre Muttersprache Farsi wieder neu lernen. Sie lebte kurzzeitig in England, ging wieder nach Paris, studierte Latein, französische Literatur, Arabisch und den Koran - und lebt nun in Berlin.

Trip-Hop und Sufismus

Aufgenommen hat Mentrix ihr Debütalbum in Berlin, gemeinsam mit dem britischen Musiker Fin Greenall, der selbst unter dem Pseudonym Fink zuverlässig gute Musik macht. Bei Mentrix tritt er nicht nur als Produzent auf, sondern ebenfalls als Komponist und Mitmusiker. Traditionelle Sufi-Instrumente wie Tombak und die Handtrommel Daf spielte Mentrix größtenteils selbst ein, auf dem Album singt sie Englisch, doch tagsüber zuhause würde sie immer in Farsi singen, sagt sie.

"Im Sufismus ruft das Daf nach dem Erwachen der Seele", sagt Samar Rad. "Es macht diesen großen Klang, weil es leer ist und diese Leere bedeutet zweierlei: Auf der unteren Ebene macht jemand, der leer ist und nichts zu bieten hat, eine Menge Lärm. Auf einer höheren Ebene, wenn man wirklich leer ist und frei von weltlichen Dingen, kann die ganze Welt in einem mitschwingen."

Emanzipation und Tradition

Das Video zu dem Stück "Walk" ist ein künstlerisch beeindruckender, etwas unheimlicher Kurzfilm. Er wurde im Iran in einer Stadt in der Wüste gedreht. Vier Jahre hat Samar Rad mit all den Vorbereitungen und Genehmigungen dafür gebraucht. Schließlich lag das fertige Album brach bis zur Veröffentlichung ein Jahr lang, weil das Video noch nicht fertig war. Wenig überraschend ist, dass Samar Rads künstlerischer Anspruch nicht bei Musik und Video endet. Es geht ihr stark um Emanzipation und Frauenrechte: Das von ihr gegründete Label "House Of Strength", auf dem "My Enemy, My Love" erscheint, wird von Frauen betrieben. Auch auf dem Album sind überwiegend Musikerinnen beteiligt und im Video spielen ausschließlich Frauen mit. Es kommt viel zusammen auf "My Enemy My Love", persische Gedichte, Drumcomputer, der Sufismus, Emanzipation, Trip-Hop. Ein sehr ungewöhnliches und ein wichtiges Album, in dem viel mehr steckt, als Exotik.