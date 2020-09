Musik in der Hauptrolle: Start der Musikfilmtage Oberaudorf

Filmfest mit musikalischem Rahmenprogramm

Auch drei Konzerte finden statt: Traditionell spielt am Freitag um 19 Uhr die Musikkapelle Oberaudorf Filmmusik und im Anschluß gibt es Open Air Kino im Kurpark.

Am Samstag gastieren Manuel Randi & Special Guest Herbert Pixner, zuvor ist um 18 Uhr der Film "Herbert Pixner & the Italo Connection" zu sehen. Am Sonntag gastiert "Dreiviertelblut" für ein Livekonzert, der Dokumentarfilm "Dreiviertelblut – Weltraumtouristen" läuft bereits am Freitag im Festivalprogramm.

Zu Gast am Sonntag in der Oberaudorfer Privatbrauerei beim traditionellen Frühschoppen sind Luise Kinseher, der Musiker Gerd Baumann und Andreas Richter.