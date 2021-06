"Musik für Flugräder": So wenig braucht's, um glücklich zu sein

Es ist mehr als bloß eine weitere, kleine, feine Produktion, die Maxi Pongratz aus Oberammergau und Micha Acher, weitgereister Weltbürger aus Weilheim, zustande gebracht haben. Das Album "Musik für Flugräder" ist ein poetisches Gesamtkunstwerk allererster Güte, ein philosophischer Essay über die Rolle der Kunst und des Künstlers, verschmitzt gespielt und mit der nötigen Portion Understatement entworfen.

Der dem engen Genre der Volksmusik entkommene Akkordeonspieler Pongratz und der Multi-Instrumentalist Acher kennen sich seit Jahren: Acher hat die Alben von Kofelgschroa produziert, der Musiker um Pongratz also, die zuerst bayerisch-alpine Volksmusik gelernt hatten, sich dann aber herausgewurschtelt haben aus den ewigen Zwiefachen und Landlern. Trotzdem war ihnen anzuhören, dass sie all nach wie vor das liebten. Nur: wie so ein vogelwildes, schräges Befreiungsgeschehen einfangen, ins starre Stereoklangbild einpassen?

Mit Fagott und Bassklarinette

Micha Acher, der mit seinem Bruder The Notwist betreibt, ist es jedenfalls gelungen, die Jungs vom Alpenrand aufzunehmen, die Aufnahmen adäquat zu inszenieren. Er hat Pongratz auch als Solo-Künstler für eine Musikreihe der Münchner Kammerspiele engagiert und um ihn ein Kammerorchester versammelt. Der Klangkörper, der aus ungewöhnlichen Instrumenten wie Fagott und Bassklarinette, Ziehharmonika und Melodica besteht, eine Banda experimentale also, bildet den Ausgangspunkt der neuen Album-Produktion.

Mit großer Feinheit werden hier Klänge und Töne, Texturen, wie man sie aus der notierten, der klassischen Musik kennt, herausgelöst aus den üblichen Kontexten und in etwas Neues übersetzt, das strukturell an Popmusik erinnert oder an das, was Jazz-Pionierin Carla Bley spielt, wenn sie sich Filmmusik von Nino Rota anverwandelt. Gewidmet haben Pongratz und Acher, der Musik studiert hat und Partituren schreiben kann, ihre Stücke den Ideen, Filmen, Objekten und Zeichnungen des Outsider-Artisten und Fluggeräte-Erfinders Gustav Mesmer.

"Wie glücklich einer sein kann, der den Berg runterfährt und nicht abhebt!"

"Und das hat mich so unglaublich berührt", erzählt Acher, "wie glücklich ein Typ wirken kann, wenn er da mit seinem Fahrrad, das mit Plastiktüten und Konstruktionen gebaut ist, die nie abheben können - wie glücklich einer sein kann, der da den Berg runterfährt und nicht abhebt und trotzdem so eine total geniale Ausstrahlung hat, so eine zufriedene. Und das fand ich immer wahnsinnig toll."

Der Schwabe Gustav Mesmer (1903-1994) war ein offenbar kluger, fantasiebegabter Mensch, der die meiste Zeit in einer Nervenheilanstalt verbringen musste. Heute würde wohl als queer eingestuft, nicht im sexuellen Sinne, klar, sondern queer in dem Sinne wie Thomas Bernhard, Jean Dubuffet und Bob Dylan es waren oder immer noch sind.