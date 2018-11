Wie Pop und Schlager die Trauerfeiern erobern

Gut zwei Jahre ist es her, dass Renate Roloff ihren Mann verloren hat. Hört man die 65-Jährige erzählen, ist zu spüren, wie groß der Verlust auch heute noch ist. Als es darum ging, die Beerdigung zu planen, wollten sie und ihre Tochter eine möglichst persönliche Trauerfeier - mit individuell ausgesuchter Musik: "Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt" von Söhne Mannheims, nicht gerade ein Beerdigungsklassiker.

Das Lied kannte meine Tochter, ich kannte das überhaupt nicht, und die hat gesagt, Mama, da habe ich schon früher immer weinen müssen, das ist ein Lied für den Papa. Also das war so ganz was Persönliches, Da geht es darum, dass er keine Ängste mehr haben muss, und mein Mann war ein Kriegskind, und das schien uns dann so passend, so ist das ausgesucht worden", Renate Roloff, Witwe

So wie Renate Roloff, die eigentlich anders heißt, geht es heute vielen Menschen. Und so werden bei Beerdigungen längst nicht mehr nur klassische Choräle und Kirchenlieder gesungen. Immer häufiger erklingen am Grab oder in der Aussegnungshalle auch ein Schlager oder Popmusik.

Elvis statt Evangelischem Gesangbuch?

Glaubt man einer Umfrage des online-Portals "bestattungen.de", gehört "Die Rose", gesungen von Helene Fischer" zu den zehn beliebtesten Trauer-Hits. Das bestätigt auch Caroline Rohrbach. Unter dem Künstlernamen Lila singt sie das Lied regelmäßig auf Trauerfeiern.

"Es ist ein sehr schönes Lied, weil es in dem Lied darum geht, dass die Liebe das höchste ist und die Liebe kann Schmerzen bereiten, trotzdem heißt es, die Liebe ist, was zählt, um noch mal den Angehörigen das Positive auf den Weg mitzugeben, damit man sich an das Positive erinnert", Caroline Rohrbach, Sängerin

Anders als noch vor 50 oder 100 Jahren ist die Gesellschaft heute vielfältiger.

Bestattungen als Spiegel heutiger Lebensstile

Das hat Auswirkungen auch auf die Gestaltung von Bestattungen, zum Beispiel auf die Musikauswahl, sagt der Kirchenmusiker Marcell Feldberg. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Sepulkralmusik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf und beschäftigt sich mit dem Wandel in der Bestattungskultur.

"Was generell zu beobachten ist, dass wir eine stärkere Ausdifferenzierung von individuellen Geschmäckern bei der Auswahl von Musik haben, und das ist eine große Zunahme von einer Vielfalt an Geschmäckern und Interessen. Die kirchliche Bindung nimmt sukzessive ab", Marcell Feldberg, Kirchenmusiker

Das ist eine Entwicklung, die der Kirchenmusiker prinzipiell für legitim hält. Ein Kriterium, das er anlegt: Passt die Musik zum Verstorbenen, ist die Auswahl authentisch.

"Wichtig ist mir, dass man bei aller Emotionalität und bei aller Berücksichtigung von Gefühlen auch immer schaut, was für eine Haltung das jeweilige Stück zum Leben und Tod einnimmt. Was sagt es uns in einem Moment, wo wir von einem Menschen Abschied nehmen müssen, was sagt es über den Menschen", Marcell Feldberg

Trotz Pop und Schlager gehören klassische Kompositionen und traditionelle Kirchenlieder auch weiterhin zum Repertoire bei Trauerfeiern.

Klassiker erklingen auch weiterhin am Grab

Oftmals erklingt beides. Das "Ave Maria", von Schubert etwa, gehört zu den meistgespielten Stücken bei Beerdigungen, bestätigen Bestatter. Bei der Beerdigung von Reante Roloffs Mann etwa erklang außer Xavier Naidoo auch noch Elvis.

"Das war so ein Pfarrers-Ehepaar, die die Beerdigung gemacht haben, die kommen ja vorher und besuchen einen, dass man ein bisschen erzählt vom Leben, da habe ich auch gesagt, dass er den Elvis Presley sehr gemocht hat. Und direkt am Grab haben sie dann einen Lautsprecher aufgestellt und gespielt, "Muss i denn zu Städtele" hinaus, also gar nichts Klassisches. Das war ganz schön und auch viele Leute haben mir gesagt, dass war eine schöne Beerdigung", Renate Roloff, Witwe

Das "Ave Maria" hat Renate Roloff zwar nicht ausgewählt. Trotzdem hat sie sich bei der Trauerfeier für ihren Mann auch für einen Kirchen-Klassiker entschieden: "Amazing Grace", das zu den wohl bekanntesten Kirchenliedern gehört. Aber es ging ihr - weil Musik für die gesamte Familie schon immer wichtig war - auch um den persönlichen Bezug.