Musical-Hit erregt Anstoß: China will Karaoke-Bars zensieren

In chinesischen Bars ist wohl bald deutlich mehr patriotisches Liedgut zu hören als bisher. In einer jetzt veröffentlichten Anordnung vom 26. Juli kündigte das Ministerium für Kultur und Tourismus eine schärfere Überwachung der beliebten Karaoke-Etablissements ab 1. Oktober an. Die "sozialistischen Grundwerte" sollten damit gefördert und dem Management der Lokale "der Rücken gestärkt" werden, heißt es einleitend. Ausdrücklich sollten Gäste aufgefordert werden, "gesunde und fortschrittliche" Titel zu singen, die "positive Energie" verbreiteten. Dazu gehört offenbar nicht der Song "Do you hear the people sing?" aus dem populären Musical "Les Misérables". Jedenfalls wird allgemein erwartet, dass das Lied, das häufig bei den Protesten gegen die chinesische Regierung in Hongkong zu hören war, auf den Index kommt. Es ist bereits jetzt auf der bekanntesten Streaming-Plattform des Landes QQMusic blockiert, war allerdings innerhalb von Gesamtaufnahmen des Stücks auf anderen Diensten teilweise noch anhörbar.

"Fachkundige Beratung" durch Behörden angekündigt

In der Anordnung des Kulturministeriums heißt es allgemein, es seien künftig alle Songs untersagt, die die Prinzipien der chinesischen Verfassung verletzten, die "nationale Einheit, Souveränität oder territoriale Integrität" gefährdeten, oder auch die "nationale Sicherheit, Ehre und Interessen". Auch die "Aufstachelung zu ethnischem Hass" ist untersagt, außerdem die "Förderung von Kulten und Aberglauben" und "Obszönität, Glücksspiel und Drogen". Und damit nicht genug: Wer beim Singen "exzellente kulturelle Traditionen" verletzt, muss ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. Die "Nationale Vereinigung der Kultur- und Unterhaltungsindustrie" sei für die genaue Formulierung des "Standards für die Selbstprüfung von Karaoke-Musikinhalten" verantwortlich und werde "fachkundige Beratung, Schulung und andere Dienstleistungen für die Branche zur Durchführung von Selbstprüfungsarbeiten für Inhalte" anbieten.

"Dieser Platz ist mein Grab"

In "schwierigen Fragen" könnten sich Karaoke-Bar-Betreiber direkt an das Ministerium wenden. In China erfreut sich das Mitsingen nach eingeblendeten Texten großer Beliebtheit, vor allem auf dem flachen Land. Dort gibt es wahre Paläste der Karaoke-Kultur mit Party-Räumen für private Feste und riesigen Bildschirmen. Nutzer können aus zehntausenden von Titeln auswählen, die allgemeine Überwachung galt bislang als so heikel wie schwer umsetzbar. Einzelne Songs dagegen wurden bereits in der Vergangenheit immer wieder verboten, etwa Titel wie "Ich liebe Taiwanesinnen", "Pekinger Hooligans", "Ohne Moos nix los" oder "Kein Bock auf Schule", die sich auf einer Zensurliste aus dem Jahr 2015 mit insgesamt 120 unerwünschten Liedern finden, die auch für ausländische Anbieter wie Apple Music gilt.

Auch Lieder des chinesischen Rockmusikers Li Zhi, die sich auf die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens von 1989 beziehen, wurden damals selbstredend untersagt. Er selbst verschwand aus der Öffentlichkeit, die Tourneen wurden abgesagt, seine Profile in den sozialen Netzwerken 2019 gelöscht. "Dieser Platz ist mein Grab. Alles ist nur ein Traum" hieß es in einem seiner Songs.