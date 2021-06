Musical "Cinderella": Boris Johnson deutet Lockdown-Ausnahme an

Künstlerisch hatte der mit weltweiten Erfolgen wie "Jesus Christ Superstar", "Evita" und "Cats" zum Milliardär gewordene Webber schon länger kein gutes Händchen mehr. Sein Musical "Love Never Dies", eine 2010 groß beworbene Fortsetzung von "Phantom der Oper", floppte international und kam am Broadway nie heraus, ebenso wie sein Stück "Stephen Ward" über die englische Profumo-Agenten-Affäre von 1963. "Cinderella" sollte ursprünglich im August 2020 Premiere haben. Womöglich hat Webber mit dem märchenhaften Aschenputtel-Stoff mehr Glück als mit seinen letzten Produktionen, denn er gilt als Spezialist für pathetisch-romantische Werke. Vor allem in den achtziger und neunziger Jahren traf er damit den weltweiten Massengeschmack.

"Regierung hat keinen einzigen Stern verdient"

Das fast ausschließlich von privaten Unternehmern betriebene Theaterviertel von London leidet seit Monaten unter den vergleichsweise scharfen Lockdown-Bedingungen. Obendrein helfen den Betroffenen Zwischenlösungen mit 100 oder 200 Zuschauern, wie sie in Deutschland üblich sind, nicht, weil nur volle Säle für Gewinne sorgen. Kein Wunder, dass Howard Panter und Rosemary Squire von "Trafalgar Entertainment" jammerten, die britische Regierung habe bei der Bewertung ihrer Pandemie-Politik "keinen einzigen Stern" verdient. Das "Durcheinander und widersprüchliche Botschaften" erinnerten an eine "Westend-Farce". Ihr Argument: Alle Daten hätten bewiesen, dass es weniger gefährlich sei, ins Theater zu gehen, als ein Pub zu besuchen oder einkaufen zu gehen. "Trafalgar Entertainment" will demnächst die Shows "Jersey Boys" mit der Musik der "Four Seasons" und Cole Porters "Anything Goes" herausbringen.