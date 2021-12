"Music was my first love": Musiker John Miles ist tot

Miles war Gitarrist, Keyboarder und Komponist - und wurde vor allem für seinen Hit "Music" aus dem Jahr 1976 bekannt. In den 70er und 80er Jahren wirkte er als Sänger beim britischen Musikprojekt "Alan Parsons Project" mit. In einer Mitteilung seiner Familie auf der Facebook-Seite des Künstlers hieß es in Anlehnung an die erste Zeile des Songs: "You were our first love and will be our last." (Deutsch: "Du warst unsere erste Liebe und wirst unsere letzte sein.")

Mit Joe Cocker und Tina Turner auf Tournee

In den 70ern arbeitete John Miles mit seinem Bassisten Bob Marshall zusammen, der auch viele Texte für Miles’ Kompositionen schrieb, darunter auch die meisten Texte für das erfolgreichste Album "Rebel" - allerdings nicht für den Hit "Music". Später begleitete Miles Joe Cocker und Tina Turner auf ihren Tourneen als Keyboarder, Gitarrist und Duettpartner.