Museumschefs fordern entschärfte Corona-Regeln

Museen erfüllen in der Regel ihren Bildungsauftrag. Deshalb sind einige Vertreter und Vertreterinnen bayerischer Museen der Ansicht, ihre Häuser sollten mit anderen Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Archiven und Büchereien gleichstellt werden - etwa Bibliotheken, Archiven und Büchereien.

Kein zusätzlicher Test für geboosterte Besucher

"Die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hat mit der Einführung der 2G-Plus-Vorgabe zu einem dramatischen Besucherrückgang in den Museen geführt", teilte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Christof Trepesch, in Augsburg mit. Es sei daher dringend geboten, Museen bei künftigen Regelungen nicht mehr unter die Freizeiteinrichtungen zu subsumieren, so der Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Bibliotheken, Archiven und Büchereien könnten ihren Betrieb unter der 2G-Regelung fortsetzen, so Trepesch. Und weiter forderte er: "Auch sollten geboosterte Besucherinnen und Besucher zukünftig keinen zusätzlichen Test mehr vorweisen müssen."

Trepesch: "Bis heute kein Hotspot in den Museen"

Trepesch ergänzte: "Aufgrund der dort realisierten umfassenden Hygienekonzepte und der guten Kontrollmöglichkeiten an den Kassen ist bis heute kein Hotspot in den Museen bekannt geworden." Mit den erprobten Einbahn- und Abstandsregelungen hätten die Häuser für die Besucherinnen und Besucher und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit geschaffen, einander sicher aus dem Weg zu gehen. Durch den beschränkten Einlass gewährleisteten die Museen zudem, dass ihre Besucherinnen und Besucher in Bewegung seien, Abstand hielten und nicht über einen längeren Zeitraum nebeneinander säßen.

Museen auch soziale Orte

"Gerade das kulturelle Angebot in den Museen stellt ein wichtiges Grundbedürfnis dar", so der Vorsitzende weiter. Museen seien überdies auch soziale Orte. "Deshalb ist es uns in diesen herausfordernden Zeiten wichtig, unseren Besucherinnen und Besuchern eine niedrigschwellige Zugänglichkeit zu ermöglichen."

Neben Trepesch sind in der Mitteilung als verantwortlich für den Appell die Museumsleiterinnen und -leiter Marina von Assel (Kunstmuseum Bayreuth), Maria Baumann (Kunstsammlungen der Diözese Regensburg), Elisabeth Boser (Dachauer Galerien und Museen), Stefanie Buchold (Oberhausmuesum Passau), Frauke von der Haar (Münchner Stadtmuseum) und Thomas Schauerte (Museen der Stadt Aschaffenburg) genannt.