Museumschefin Schoske: "Für Rückgabe nicht feiern lassen"

Im Museum für Ägyptische Kunst in München ist natürlich wie in allen derartigen Museen das Thema Raubkunst allzeit präsent, obwohl es in diesem Haus in den vergangenen Jahren nur einen einzigen, unbedeutenden Fall eines dubiosen Objekts gab – der Splitter eines größeren Kunstwerks wurde an Ägypten zurückgegeben. Sylvia Schoske: "Ich halte gar nichts davon, wenn die Museen als Show-Element irgendwas völlig Unwichtiges zurückgeben und sich dann unendlich dafür feiern lassen. Das ist irgendwie verlogen, und das mag ich gar nicht. Entweder, man wickelt das einfach diskret ab und sagt, ihr habt recht, bitte sehr, aber sich für die Rückgabe von wirklich minderwertigen Objekten auch noch feiern zu lassen, das ist eine ungute Politik und ich finde auch, das ist unfair gegenüber dem ägyptischen Gegenüber." Im Übrigen stehe Ägypten noch gut da, weil es seine eigene Geschichte mit zahllosen Objekten hervorragend dokumentieren könne, während es etwa kaum noch originale "Benin-Bronzen" in Afrika gebe und auch Griechenland mit seinem klassischen Erbe vergleichsweise rabiat ausgeplündert worden sei.

"Käsesahne-Torte" nicht mehr reizvoll

Inzwischen richtet sich der Preis von ägyptischen Antiquitäten nicht so sehr nach deren Qualität, sondern nach deren genauer Herkunft, so Sylvia Schoske. Stücke, die absolut unverdächtig sind, aus Raubgrabungen zu stammen, sind somit besonders teuer, zumal, wenn es seltene oder kostbare Objekte sind. Und wenn doch mal ein begehrenswerter Gegenstand ohne glasklare Quelle zum Verkauf steht? Dann kann sich die Museumschefin nach eigenen Worten schon lange beherrschen: "Natürlich kommt es vor, aber ich muss Ihnen sagen, weil das schon so lange gilt, macht es mir überhaupt nichts mehr aus. Das ist die Käsesahne-Torte, die mich nicht interessiert. Eher ärgert es mich, wenn bei einer Auktion ein gutes Stück auf dem Markt erscheint und ich kann nicht handeln, weil wir als staatliches Museum für größere Sachen eine sehr lange Vorlaufzeit haben."