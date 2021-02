Museums-Tinder: Eine App bahnt Wege zu unseren Lieblingswerken

Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe arbeitet derzeit an einer App, mit der Nutzer Kontakt zu den museumseigenen Objekten herstellen können: Wie auf einer Dating-Plattform kann man Objekte, die einen nicht interessieren einfach wegwischen, mit anderen kann man eine Unterhaltung starten. Der Name der App: "Mein Objekt".

Gespräch mit einem Wasserhahn

Für rund 80 Werke gibt es solche vorprogrammierten Dialoge. "Das ist wie Tinder für Museumsobjekte", sagt Museumsdirektor Eckart Köhne. Die Informationen sollen dabei über das hinausgehen, was man normalerweise auf den Infotafeln in der Ausstellung zu lesen bekommt. Ob man sich am Ende wirklich in ein Objekt verliebt, kann natürlich niemand voraussagen. Aber auf jeden Fall wird man so einiges über das Gegenüber erfahren haben.