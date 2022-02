Museum im Kulturspeicher in Würzburg feiert 20. Geburtstag

Das Museum im Kulturspeicher in Würzburg feiert ein rundes Jubiläum. Am Dienstag wird das Haus für Konkrete Kunst auf den Tag genau 20 Jahre alt. Der 1904 errichtete Getreidespeicher am Alten Hafen war zuvor sechs Jahre lang aufwändig zum Kulturzentrum umgebaut worden. Unter anderem wurde das ursprünglich 128 Meter lange Gebäude an beiden Enden auf insgesamt 160 Meter verlängert. In beiden Flügeln des Gebäudes befinden sich jetzt sechs Ausstellungsräume mit insgesamt 3.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf drei Stockwerken.

Kostspielige Sanierung von altem Gemäuer

Rund 20 Millionen Euro hat die Stadt Würzburg dafür ausgegeben. Heute sind in dem ehemaligen Speichergebäude neben dem Museum auch die Kabarettbühne Bockshorn, das Theater tanzSpeicher sowie die Galerie des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler aus Unterfranken und das dazugehörige Künstlerhaus mit Druckwerkstatt untergebracht. Im benachbarten Hafenbecken läuft seit 2007 die sommerliche Veranstaltungsreihe Hafensommer mit Konzerten auf einer schwimmenden Bühne.