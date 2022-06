Museum im Kulturspeicher feiert 20. Geburtstag

Das Museum im Kulturspeicher feiert sein 20-jähriges Bestehen. An diesem Wochenende, 25. bis 26. Juni 2022 lädt das Würzburger Museum deshalb zu einem kostenlosen Kulturprogramm ein. Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit einem Programm aus Musik, Tanz, Kabarett und Führungen durch die Ausstellungsräume, teilen die Veranstalter mit. Am Sonntag veranstaltet der "Freundeskreis Kulturspeicher Würzburg" eine Kunstauktion im Foyer des Museums. Die zu versteigernden Kunstwerke stellen Mitglieder des Fördervereins zur Verfügung. Von 13 bis 18 Uhr findet am Sonntag außerdem einer Kinderkulturfest statt. Die Veranstalter versprechen ein abwechslungsreiches Programm, bei dem sich Kinder kreativ austoben können.

Umbau vom Getreidespeicher zum Kulturzentrum

Der 1904 errichtete Getreidespeicher am Alten Hafen war zuvor sechs Jahre lang aufwändig zum Kulturzentrum umgebaut worden. Unter anderem wurde das ursprünglich 128 Meter lange Gebäude an beiden Enden auf insgesamt 160 Meter verlängert. In beiden Flügeln des Gebäudes befinden sich jetzt sechs Ausstellungsräume mit insgesamt 3.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf drei Stockwerken.

Alte Gemäuer wurden aufwendig saniert

Rund 20 Millionen Euro hat die Stadt Würzburg dafür ausgegeben. Heute sind in dem ehemaligen Speichergebäude neben dem Museum auch die Kabarettbühne Bockshorn, das Theater tanzSpeicher sowie die Galerie des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler aus Unterfranken und das dazugehörige Künstlerhaus mit Druckwerkstatt untergebracht. Im benachbarten Hafenbecken läuft seit 2007 die sommerliche Veranstaltungsreihe Hafensommer mit Konzerten auf einer schwimmenden Bühne.