Museum Frieder Burda: Darum häkeln Zwillinge bunte Korallenriffe

Durch Baden-Baden fließt zwar die Oos, aber Korallen wurden in dem Flüsschen bisher nicht entdeckt. Gleichwohl beeindrucken in der noblen Kurstadt derzeit farbenfrohe, scheinbar unversehrte und mit etwas Abstand täuschend echte Riffe aus Garn, Videoband, Lametta und anderen Materialien im Museum Frieder Burda das Publikum. Seit 2005 arbeiten die beiden in Australien geborenen und in Kalifornien ansässigen eineiigen Zwillingsschwestern Margaret und Christine Wertheim (63) mit dem von ihnen gegründeten Institute For Figuring an ihren künstlichen Unterwasserwelten, beseelt von dem Gedanken, auf die Bedrohung der Riffe durch Umweltschäden hinzuweisen und die Poesie von Mathematik und Wissenschaft einem größeren Kreis zu erschließen. "Hyperbolic Crochet Coral Reef" nennt sich das Projekt, an dem sich viele tausend Mitarbeiter in aller Welt beteiligt haben.