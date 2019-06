Museum der Bayerischen Geschichte: 3.500 Besucher am ersten Tag

Eine lange Schlange hatte sich bereits vor der Öffnung des Museums der Bayerischen Geschichte um 9 Uhr gebildet. Bis 11 Uhr zählte das neue Museum bereits die ersten 600 Gäste. Den ganzen Tag über wuchs die Zahl nach Angaben des Museums auf 3.500 Besucher an.

Oktoberfestlöwe empfing die ersten Gäste

Aufgrund der Weitläufigkeit des Hauses und einer guten Organisation ließen sich die Besucherströme gut verteilen. Jeder Gast komme auf seinen persönlichen Museumsgenuss, so das Museum in einer Mitteilung. Der Oktoberfestlöwe empfing die Besucher im 17 Meter hohen Foyer. Mit der Rolltreppe konnten die ersten Besucher dann hoch in die Dauerausstellung fahren – ihr Titel lautet "Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn besonders macht".

Neben der Dauerausstellung, die Bayerns Geschichte vom Königreich zum modernen Verfassungsstaat erzählt, wird auch die Frühgeschichte des Landes thematisiert. Insgesamt 1.000 Exponate zeigt das Museum. Unter den Stücken: Ein Goggomobil aus Dingolfing, das an die Nachkriegszeit erinnert, oder der Füller, mit dem Theo Waigel den Maastricht-Vertrag unterzeichnet hat.

Freier Eintritt im Juni

Am Dienstag war das Museum von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) feierlich eröffnet worden. Söder nannte es eine "Liebeserklärung" an den Freistaat. Das 88-Millionen-Euro-Projekt gilt als eines der größten und modernsten Museen Deutschlands. Den ganzen Juni hindurch ist der Eintritt frei. Danach bezahlen Erwachsene für den Eintritt in die Dauerausstellung fünf Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie für Studenten bis 30 Jahre ist der Eintritt frei.