"Museum Brot und Kunst" in Ulm eröffnet mit neuem Konzept

Es ist eine schweißtreibende Arbeit, die Gudrun Graichen vom Museum für Brot und Kunst da ausführt. Zwischen zwei Steine hat sie ein paar Weizenkörner gelegt. Mit aller Kraft reibt sie die zwei Steine aneinander, so lange, bis die Körner zu Mehl geworden sind und bereit sind zum Brotbacken. Für zwei Kilogramm Mehl hat eine Frau im alten Ägypten einen ganzen Tag lang so geschuftet.

Mit Breughel und Picasso

Mitmachen, Anfassen, Brot mit allen Sinnen erleben und dann die Bedeutung von Brot für die Gesellschaft erfassen, das ist ein Konzept des neuen Museums für Brot und Kunst. Leiterin Isabel Greschat: "In der neuen Ausstellung stecken 19 Themen, die wir uns genauer anschauen. Was genau macht Brot, Getreide und Landwirtschaft überhaupt so interessant und so spannend?"

Dabei geht Isabel Greschat ganz weit zurück in die Geschichte in ihrer neuen Dauerausstellung. Brot glaubt sie, ist eine der ältesten – wenn nicht gar die älteste Erfindung der Menschheit überhaupt. Das spiegelt sich auch in zahlreichen Kunstwerken wieder. Das Museum für Brot und Kunst hat eine ansehnliche Sammlung, die ebenfalls Teil der Dauerausstellung ist: "Breughel ist zum Beispiel dabei, Max Beckmann, Pablo Picasso, aber auch zeitgenössische Künstler wie Daniel Spoerri."