Museum Brot & Kunst: Vom Stillleben zum Foodporn

"Das Auge isst mit", sagt der Volksmund. Und so schmeckt uns das Essen vermeintlich besser, wenn es auf dem Teller schön angerichtet ist. In den vergangenen Jahren hat sich eine ganze Szene um ein Phänomen gebildet, das man neudeutsch als "Foodporn" bezeichnet.

Essen als Distinktionsmerkmal

Kunstvoll drapiert werden einzelne Gerichte - für Hochglanzbilder, die im Netz millionenfach geklickt werden. Doch was steckt hinter dem Hype? "Das ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass Menschen sich über das, was sie essen, sehr stark identifizieren. Ob ich etwa Vegetarierin bin oder mich ernähre wie in der Steinzeit", sagt Isabel Greschat, die in Ulm das Museum "Brot und Kunst" leitet.

In einer neuen Ausstellung geht es um unsere Nahrung. Schon in der Antike soll der Künstler Zeuxis Trauben so naturgetreu gemalt haben, dass Vögel an ihnen pickten. Ein eigenes Bildthema wurde das Essen in der Kunst mit den Stillleben in Renaissance und Barock. Sie zeigen vor allem erlegte Tiere oder Obst.