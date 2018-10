Wie das Glaswerk Rosenthal Kunst ins Leben der Menschen trug

Der erste Eindruck, den der Besucher beim Eintritt in die Ausstellung vielleicht haben mag, ist der eines überaus eleganten Möbelhauses, ein Designpalast der piekfeinsten Kategorie, aber einer mit zunächst verwirrenden Brüchen. Flirrend, changierend zwischen Bauhaus-Ästhetik, Kunst und Rosenthal-Gutbürgerlichkeit.

Walter Gropius in der Kristallglasfabrik

Gleich in der Eingangssituation befindet sich zum Beispiel ein opulenter Kerzenleuchter, etwa einen Meter hoch. In drei sich verjüngenden Kreisen, einer schweren aufwärts strebenden Spirale aus Eisen ragen massivgläserne Kelche empor, in die sich dutzendfache Lichter, ein Meer aus Kerzen stecken lässt. Ein Objekt, vorstellbar in einer noblen Großstadtvilla oder in einem Rathaus. In der Tat wurde der üppige Kerzenleuchter aus der Glasproduktion der Rosenthal-Glashütte Amberg hergestellt für den Rathaussaal des örtlichen Rathauses. Gleich daneben, wie aus einer komplett anderen Welt eine Serie von Armlehnstühlen, ein besonderes Objekt, kühl, reduziert, weiß, asymmetrisch, mit den klassischen Bauhausfarben Blau, Rot, Gelb versehen. Es sind Brüche, wie sie sich radikaler kaum denken ließen. Bauhaus, Gropius – und Rosenthal?

Doch der Architekt und Bauhaus-Gründer Walter Gropius steht mit der Firma Rosenthal in enger Verbindung. In den Jahren 1968 bis 1970 gab die Rosenthal AG in Selb den Bau der Kristallglasfabrik Amberg bei keinem Geringeren als Walter Gropius in Auftrag. Diese "Glaskathedrale", eines der bedeutendsten Industriebauten des 20. Jahrhunderts, ist das letzte Bauwerk des amerikanisch-deutschen Architekten.

Kunst in den Alltag gebracht

Kuratorin Julia Riss vom Stadtmuseum Amberg ist sich im Klaren darüber, welche Bedeutung diese Konstellation für die Stadt bis heute hat: "Die Idee zur Ausstellung ist entstanden, weil wir dieses Gropius-Objekt, den einzigen Bau in der Oberpfalz, haben: Die Glaskathedrale, die ja doch etwas ganz Besonderes ist. In der Glaskathedrale wurden über einige Jahre von Rosenthal Glasobjekte und Gläser hergestellt – da war dann die Verbindung", sagt Riss. Viele Menschen aus Amberg hätten einiges von Rosenthal zu Hause, sei es Glas, Alltagsgeschirr oder eben auch besondere Objekte. Mit der Firma werde sehr viel verbunden, Schwerpunkt der Ausstellung aber sei das Glas, das in dieser Glaskathedrale auch hergestellt wurde.