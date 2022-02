Museen in Angst: Debatte um Beschlagnahme russischer Leihgaben

Im Krieg halten sich alle Beteiligten bekanntlich selten an Recht und Ordnung, da gilt einzig das Gesetz des militärisch Stärkeren. Daher sinnen nicht wenige auf Rache, was den Angriff Russlands auf die Ukraine betrifft: In Frankreich, wo die politische Stimmung wegen des dortigen Präsidentschaftswahlkampfs ohnehin sehr aufgeheizt ist, gibt es in den sozialen Netzwerken lautstarke Forderungen, die Kunstwerke zu beschlagnahmen, die derzeit unter dem Titel "Die Morosow-Sammlung. Ikonen der Modernen Kunst" als Leihgaben aus Moskau, St. Petersburg und Minsk in der Fondation Louis Vuitton ausgestellt sind. Die einen fordern ihre "Pfändung", andere wollen sie sogar zwangsweise verkaufen und mit dem Geld Waffen für die Ukraine beschaffen, berichtet der konservative "Figaro".

Macron kam persönlich zur Eröffnung

Der Namensgeber der Ausstellung, Iwan Abramowitsch Morosow (1871 - 1921), war einer der wichtigsten Sammler französischer Avantgarde-Kunst um 1900, vorzugsweise der Impressionisten und weiterer Kunstrichtungen, etwa der Werke von Henri Matisse. Er nannte auch 18 Bilder von Paul Cézanne sein Eigen. Nach der russischen Oktoberrevolution wurde die Sammlung verstaatlicht und auf das Puschkin-Museum in Moskau und die Eremitage in St. Petersburg verteilt.

Seit dem 21. September sind die Arbeiten in der Vuitton Foundation im Pariser Bois de Boulogne ausgestellt. Die Schau war bisher ein großer Erfolg, es kamen rund eine Million Besucher. Staatspräsident Emmanuel Macron kam zur Eröffnung, begrüßt von einem der reichsten Männer Europas, dem Vorstandschef des Luxusgüterherstellers LVMH, Bernard Arnault.

Der Angriff auf die Ukraine habe die Begeisterung für die Ausstellung, die nur durch persönliche Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zustande kam, "sehr gedämpft", heißt es im "Le Monde". Immerhin sei die Präsentation der Morosow-Sammlung, die am 22. Februar wegen des Publikumszuspruchs bis zum 3. April verlängert worden war, Teil der "Soft Power" der russischen Propaganda.

Schweizer Kanton beschlagnahmte schon mal Bilder

Der auf Kunstrecht spezialisierte Anwalt Olivier de Baecque wird im "Figaro" mit der Aussage zitiert, bis zum 6. April sei ein "Leihvertrag" gültig, der vom französischen Außen- und Kulturministerium unterzeichnet sei. Bis dahin seien nach einem Gesetz vom 10. August 1994 keinerlei Beschlagnahmungen möglich. Was danach passiere, ist dem Blatt zufolge aber völlig offen.

Es verweist auf einen Fall aus der Schweiz, wo 2005 tatsächlich fünfzig Bilder aus dem Puschkin-Museum, die in der Fondation Gianadda in Martigny ausgestellt waren, zeitweise gepfändet worden waren. Eine Genfer Handelsfirma hatte die Behörden des Kantons Wallis dazu gedrängt, weil sie einen Rechtsstreit mit der russischen Regierung wegen unbezahlter Rechnungen nach Lebensmittellieferungen hatte.

Die Bilder landeten zwischenzeitlich beim Zoll, wurden nach einem Beschluss der Schweizer Bundesregierung "zur Wahrung der Interessen der Schweiz" jedoch wieder freigegeben und den russischen Leihgebern übereignet.

"Wir werden Rückkehr sicherstellen"

Jean-Paul Claverie, ein Berater von Bernard Arnault, stellte klar, dass sich die Fondation Louis Vuitton an die Abmachungen halten wolle: "Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine Anrufe von der russischen Botschaft oder von dortigen Museen erhalten. Ich erinnere daran, dass es in unserer Verantwortung liegt, die Werke zu schützen. Wir werden daher, wie vereinbart, ihre Rückkehr in ihr jeweiliges Museum sicherstellen. Sollten die Bedingungen für eine sichere Reise nicht ausreichen, warten wir ab."

Im Schloss Versailles zittern die Kuratoren derweil um drei an Moskau ausgeliehene Werke für eine Ausstellung über die Kulturgeschichte der Duelle. Sie soll ab 4. März im Museum des Kreml gezeigt werden. Bisher gebe es keine Anweisungen der französischen Regierung, den Deal rückgängig zu machen. Ohnedies bekämen die Kuratoren aktuell vermutlich keine Einreise-Visa.

Ausstellung trotz Einmarschs der Roten Armee in Ungarn

Im September 2023 soll im Pariser Museum Luxembourg die Ausstellung "Picasso und Russland" eröffnet werden, mit zwanzig Leihgaben aus der Tretjakow-Galerie in Moskau, darunter das berühmte "Schwarze Quadrat" von Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch. "Unsere Kollegen sind besorgt über eine Situation, die sie von der Welt abschneiden könnte", wird Cécile Debray, die Präsidentin des Picasso-Paris-Museums in "Le Monde" zitiert. Dort wird auch darauf verwiesen, dass 1956 eine Picasso-Ausstellung in Moskau trotz des Einmarsches der Roten Armee in Ungarn stattfand. Und 1979, zehn Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer, und in dem Jahr, an dessen Ende Russland Afghanistan überfiel, hätten "intensive Gespräche unter Schmerzen" zur denkwürdigen Ausstellung „Paris-Moskau“ im Centre Pompidou geführt.

Im Londoner Victoria & Albert wiederum konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Ausstellung mit Arbeiten des berühmten Juweliers Fabergé, die durch zahlreiche russische Leihgaben ermöglicht wurde und noch bis 8. Mai dauert ("Fabergé in London: Romance to Revolution"). "Wir bleiben mit dem Ministerium für Kultur und Medien wegen der sich schnell entwickelnden Situation in Kontakt", hieß es von einem Sprecher gegenüber "Le Monde".