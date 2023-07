Artikel mit Audio-Inhalten

Muscial "Slippery Slope": Aus dem Auge des Shitstorms

Die israelische Theatermacherin Yael Ronen verpackt brisante Themen in Komödien. Am Donnerstag feierte die Neuinszenierung des Stücks "Slippery Slope" am Metropoltheater Premiere. Darin nimmt Ronen Empörungsmechanismen auseinander. Eine Kritik.