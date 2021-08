Mursal Noorzai: Migrantin, Muslimin - Mitglied in der CSU

Eigentlich hatte Mursal Noorzai nie vor, nach Deutschland zu kommen. Sie wuchs in einer gebildeten und gutsituierten Familie in Pakistan auf, machte ihren Schulabschluss und wollte studieren, um Ärztin zu werden. Doch dann arrangierten ihre Eltern eine Ehe mit einem Deutsch-Afghanen, und die Teenagerin fand sich in einem Flieger wieder, der sie 2011 in die Bundesrepublik brachte.

Ihre ganze Geschichte erzählt Mursal Noorzai im BR-Podcast Primamuslima. Hier geht's ins Podcast-Center zu allen Episoden.

Nach der arrangierten Ehe kamen Gewalt und Frauenhaus

Heute ist die 29-Jährige Vorstandsmitglied und stellvertretende Kreisvorsitzende der Jungen Union München Süd. Doch bis dahin war es ein langer und schwerer Weg: Schon wenige Monate nach der Hochzeit schlug sie ihr Ehemann so sehr, dass sie kaum noch laufen konnte. Sie flüchtete in ein Frauenhaus und traute sich die erste Zeit nicht mehr aus ihrem Zimmer, wie sie Moderatorin Merve Kayikci im Podcast Primamuslima erzählt.

Ihre Familie bot ihr an, wieder nach Pakistan zurückzukommen. Eine Scheidung ist im Islam prinzipiell möglich und eine geschiedene Frau aus Sicht der Religion nicht weniger wert als eine ledige oder verheiratete. Trotz ihrer scheinbar aussichtslosen Situation und obwohl sie ihre Familie liebt, entscheidet sie sich, in Deutschland zu bleiben. Aus Sicht des Islam sei eine geschiedene Frau zwar kein Problem, kulturell und gesellschaftlich hätten Frauen - und geschiedene nochmals mehr - in Pakistan aber enge Grenzen, was ihre persönliche Entwicklung betrifft.

Mursal Noorzai nimmt ihr Leben in die Hand - und fängt bei null an

Daher entschließt sich Mursal Noorzai, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Als sie ihren Mann verlässt, fängt sie quasi bei null an. Sie putzt auf Minijobbasis, betreut fremde Kinder. Ohne die Hilfe von sehr vielen Deutschen hätte sie es sicher nicht geschafft, sagt sie. Nebenbei lernt sie Deutsch. Wenn man sich entschließt, in einem anderen Land zu wohnen, "dann soll man meiner Meinung nach die Sprache kennen", sagt sie. Inzwischen arbeitet sie bei einer großen Firma im IT-Bereich.

Schon 2015 tritt sie als Mitglied in die CSU ein. Eine Frau und Muslimin, dazu noch Migrantin, in der CSU – viele würden sie fragen, wie das zusammengehe. Doch Noorzai sei nicht blauäugig eingetreten, wie sie erzählt. Sie habe sich davor auch alle anderen Parteien angeschaut. "Ja, es gibt Vorteile und Nachteile in jeder Partei", sagt sie. Wichtig sei eine klare Linie und eine gewisse Balance, um unterschiedliche Interessen auszugleichen.

Migrantinnen in der Politik eine Stimme geben

Die junge Frau möchte durch die Politik etwas in der Gesellschaft verändern. Sie sei zwar nicht als Flüchtling, aber doch als eine Art Migrantin nach Deutschland gekommen. "Eine Migrantin zu sein, ist nie einfach", sagt sie. Es gäbe so viele Frauen, die das gleiche Schicksal wie sie erfahren hätten oder in Zukunft noch erleben würden. Diesen Frauen möchte sie in der Politik eine Stimme geben. Gerade deshalb sei es wichtig, dass man "auch mit einem ausländischen Hintergrund in einer Partei und in der Politik mitmacht", ist sie überzeugt.

"Ich will ein Teil dieses Weges sein, das Leben auch für andere Menschen zu vereinfachen." Mursal Noorzai

Ihre wichtigsten Anliegen sind Ausbildung, Bildung, Erziehung. Menschen, die sich bilden, "bekommen eine bessere Version von sich selber", so Noorzai. Gerne würde sie daher später einmal im Bildungsministerium arbeiten. Ihre Vision: das Amt der Bildungsministerin.

Zum ersten Mal wählen dürfen bei der Bundestagswahl

Seit ein paar Monaten habe sie nun die deutsche Staatsbürgerschaft, freut sich Mursal Noorzai. Und sie findet es gut, bei der kommenden Bundestagswahl nicht nur mit ihrem Engagement, sondern auch mit ihrer Stimme etwas bewegen zu können.